Etter suksessen med håndballherrene i VM i Frankrike har Christian Berge vært ettertraktet i gamleklubben Flensburg-Handewitt.

Tirsdag melder NTB at Berge har bestemt seg for å vrake den tyske klubben og fortsette som norsk landslagssjef.

– Fantastiske nyheter

Generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund bekrefter at Berge fortsetter.

– Det er strålende for alle som er glade i norsk håndball der vi kan bekrefte at Christian fortsetter som trener for håndballgutta. Det er fantastiske nyheter, forteller Langerud til NRK.

GLAD: Erik Langerud er strålende fornøyd med at Christian Berge fortsetter som sjef for håndballherrene. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Etter VM i Frankrike har partene hatt en dialog om veien videre. Langerud opplever at Berge har et sterkt ønske om å ta håndballgutta på toppen av pallen.

– Han er veldig opptatt av å fullføre den oppgaven han har tatt på seg i Norge. Vi la en fireårsplan sammen med Christian frem til EM på hjemmebane i 2020. Så kom resultatene litt fortere, forklarer Langerud.

Kraftig lønnsøkning

Samtidig har håndballforbundet gitt suksesstreneren en kraftig lønnsøkning.

– Jeg har vært proaktiv i forhold til Christian fordi han har en reforhandlingsklausul på betingelsene sine fra 2018. Den er forskuttert med ti/elleve måneder. Nå har han en årslønn på 1 250 000. Det er en økning på 250 000 kroner, forklarer Langerud.

Spillergruppen har hatt et sterkt ønske om å få jobbe videre med suksesstreneren, som har kontrakt med landslaget frem til 2020.

Berge har ikke besvart NRKs henvendelse tirsdag kveld.

