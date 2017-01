Vil ha støy inn i Grunnloven

– Det brukte å være en fin plass å sitte på, sier Arild Evjen.

Han snakker om balkongen på huset hans på Tiller i Trondheim. Nå synes han det er for mye støy fra veien like ved til at han kan sitte der.

– Enkelte årstider våkner vi i femtiden og morgenen av industritrafikken, forteller han.

Før han og kona kjøpte huset sjekket de støynivået ved huset flere ganger. Siden den gang har trafikken på veien økt.

Senterpartiet mener situasjonen med støy på Tiller i Trondheim er ganske typisk.

Vil grunnlovsfeste støyfritt miljø

Senterpartiet er oppgitt over at støyproblematikken fortsetter. Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

Nesten to millioner nordmenn bor i områder med helseskadelig støy. Dette er et tall som stadig øker. Senterpartiet er oppgitt over at bråket fortsetter og vil nå endre den viktigste loven vi har.

«Enhver har rett til å bo og ferdes i et miljø uten helseskadelig støy».

Dette er Per Olaf Lundteigens forslag til nye paragraf 111 i Grunnloven. Stortingsrepresentanten mener problemet må tas på alvor.

– Hvis vi får denne flaggparagrafen inn i Grunnloven så vet vi av erfaring at det kommer til å bli henvist til når det skal utarbeides konkrete lover og forskrifter. De som er opptatt av et støysvakt samfunn vil da få en knagg å bygge sin argumentasjon på, sier Lundteigen.

– Grunnloven kan miste sin kraft

Michael Tetzschner har ikke tro på den en slik paragraf i Grunnloven. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ikke alle har tro på forlaget til den nye paragrafen i Grunnloven. Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) mener det vil utvanne Grunnloven.

– Det man får da er en Grunnlov med mange flotte symbolbestemmelser, men som mister sin kraft.

Evjen ønsker den nye loven velkommen.

– Jeg føler dette lovforslaget er en viktig faktor for oss og andre i vår situasjon. Det gjør at vi får mer tyngde i slike saker som dette, sier Evjen.

Ikke fornøyd med ny støymur

Det er miljøpakken i Trondheim som har ansvar for støyskjermingen i byen. De mener de har vært lydhøre. Deres beregninger viser at støynivået ikke har økt. Evjen opplever det likevel annerledes. Den gamle støymuren ble revet, men er ikke fornøyd med den nye.

– Vi er glade for at det gjøres forbedringer, men det er utrolig skuffende at det ikke gjøres ordentlig, sier Evjen.

Hen mener den nye treveggen ikke er god nok og at den burde vært forlenget for å tette et hull mot en bro rett ved.

– Det er mye lyd som går over denne muren og det er åpninger over alt. Her hvor vi står nå er det et brokar som forsterker lyden. Vi kan også se trafikken, det gjorde vi ikke før.