Frykter støyen fra ny motorvei

– Jeg hadde jo ikke tatt høyde for at veien skulle komme akkurat her ved huset. Jeg må innrømme det, sier 65-åringen til NRK.

Vi står på tunet på det vesle småbruket Ulen. Rundt oss er det rødmalte bygninger og snøhvite jorder. Gården til ekteparet Solberg er en av flere boliger ved Sjoa i Nord-Fron kommune som har havnet midt mellom gamle E6 og den nye E6-traseen. Nå frykter ekteparet at støybelastningen skal bli for stor.

– Det er godt å tenke på at vi nå slipper å være så redde for trafikken på den gamle veien. Men vi har kjempet for å få en støyskjerm mot nye E6 på oversiden av huset. Det ser det ikke ut til at vi får, og det er vi slett ikke fornøyd med, sier Kari.

INNEKLEMT: På nedsiden av småbruket Ulen i Nord-Fron kommune ligger dagens E6 og rett på oversiden kommer den nye motorveien. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Syv milliarder kroner

Lørdag åpnes den nye E6-strekningen mellom Frya og Sjoa. Motorveien har kostet nesten syv milliarder kroner og skal gi bilister en sikrere og tryggere reise.

Opprinnelig var det planlagt en støyskjerm forbi familien Solbergs småbruk, men Statens vegvesen menerat støybelastningen ikke kommer til å bli høy nok og vil derfor ikke bygge skjerm.

– Det er ikke mulig å bygge ut et sånt anlegg uten at folk blir berørt. Det er synd hvis informasjonen ikke har vært god nok, men vi har gjort vårt beste, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen. Foto: Frode Meskau / NRK

Han opplyser at støyskjerming vil bli gjennomført i henhold til gjeldende forskrifter. Støygrensen er på 55 desibel målt på husveggen til den aktuelle boligen (se faktaboks). Denne grensen vil normalt også gi en akseptable forhold både på uteplasser og innomhus hvor kravet er 30 desibel, ifølge Taale Stensby.

– Hvis det er høyere støytrykk enn det, så er det krav om støyskjerming. Enten i form av en skjerm langs veien, lokal skjerming, eller forsterket lydisolering av vegger og vinduer, sier prosjektlederen.

Kjempet for ny vei

Som leder i Norges Automobil-Forbund i Nord-Gudbrandsdalen har Kari Valderhaug Solberg selv kjempet for å få den nye veien. I 2006 var hun men på å samle inn 22.000 underskrifter som ble overlevert til daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

– Det har vært en ulykkesbelastet strekning, så vi så jo at en ny vei måtte til, sier hun.

Hun og ektemannen har måttet innse at verdien på småbruket nå har falt betraktelig.

– Det er ikke bare pengeverdien, men boverdien også. Jeg synes de kunne ha kompensert med den støyskjermen de lovet i utgangspunktet sånn at vi er komfortable med støy i hvert fall, sier 65-åringen.