Vil få flyktninger i bedre form

– Jeg er i god form. Jeg er på gym to ganger i uka, og går på tur med mine to barn, forteller Nazret Ghebre.

Hun er en del av det treårige prosjektet «Sprek bosettingskommune» i Steinkjer, som ble startet opp i fjor høst. I løpet av tre år skal hun være med på to kroppsøvingstimer i uka, og teste formen fem ganger.

– Målet med prosjektet er å se hvilken form flyktningene er i, og å få dem i bedre form, forteller testleder i prosjektet, Oddbjørn Floan.

Nazret Ghebre er en av 72 deltakere i «Sprek bosettingskommune». Foto: Marit Langseth / NRK

Helse og arbeidsevne

Til sammen deltar 72 personer med flyktningbakgrunn fra Meråker og Steinkjer, 45 fra Steinkjer. Der blir den fysiske formen testet, og resultatene viser at gjennomsnittet for flyktningene ligger under formen til en gjennomsnittsnordmann.

– Mannfolka er i litt dårligere form enn gjennomsnittsverdiene i Norge, og damene ligger på 65 prosent. Det må det gjøres noe med, sier Floan.

Måten de sjekker formen til flyktningene på, er ved å måle maksimalt oksygenopptak.

– Grunnen til at vi tester det maksimale oksygenopptaket er fordi det er det beste målet på den generelle helsen og det sier mye om den fremtidige helsen, sier Floan.

Testleder Oddbjørn Floan mener det er viktig at flyktninger blir i bedre form, både på tanke på helse og arbeidsevne. Foto: Marit Langseth / NRK

Måler maksimalt oksygenopptak

Prosjektet er også gjennomført tidligere, i en periode over to år. Der var resultatene av trening to ganger i uka varierende. Derfor ønsker de nå å ta hensyn til oppmøte i treningstimene, for å få et mer nøyaktig resultat.

Å være i dårlig fysisk form har ikke bare konsekvenser for helsa, forteller Floan.

– Det handler også om arbeidsevne. Hvis du er i veldig dårlig form, så er du kanskje ikke i stand til å gjennomføre enkelte yrker, sier Floan.

– Dette er et samarbeid mellom kommune, fylke, Gjensidigestiftelsen og Nord-Trøndelag idrettskretsen, legger han til.

Solomon Haile er også en av deltakerne i «Sprek bosettingskommune». Han forteller at Floan er en viktig person i prosjektet.

– Han er opptatt av at alle som er bosatt i Steinkjer kommune ikke må sitte hjemme. De må ut og spille og trene, sier Haile.

Solomon Haile synes «Sprek bosettingskommune» er et bra prosjekt. Foto: Marit Langseth / NRK

Viser muligheter i nærmiljøet

Denne dagen i vinterferien har de gått til Paradisbukta i Steinkjer, for lek i snøen og grilling.

– Det er for å vise dem muligheter i nærmiljøet. For en del av prosjektet er å få dem til å bli mer aktive på fritiden, og da er det å gå tur en vanlig aktivitet, sier Floan.

Det synes Ghebre er bra.

– For i Norge pleier man å gå på tur, men det gjør vi ikke i hjemlandet mitt, sier Ghebre.

– Og som vi ser, alle er glade. Det er ingen som gråter her, legger Haile til.