Vil bryte bortebane-forbannelsen mot spanske lag

Spanjolene er tabelltoer i La Liga og kjempefavoritter foran gruppespillkampen i Europaligaen torsdag kveld. Men Rosenborg har tidligere denne sesongen bevist at de kan bite godt fra seg borte mot europeisk motstand (slo Ajax 1–0 i Nederland), og det faktum at de er soleklare underdogs, passer nok trønderne som hånd i hanske.

Men statistikken mot spanske lag på fremmed gress er temmelig dyster. Rosenborg har én seier på lagets 24 møter med spansk motstand på bortebane. Den kom i «mirakelet på Mestalla» i 2007, da to Steffen Iversen-scoringer sørget for 2-0-seier mot Valencia.

Trives som underdogs

Anders Konradsen håper trønderne kan få med seg noe fra San Sebastian torsdag kveld.

– Jeg håper absolutt at vi kan gjøre noe med den bortestatistikken. Men det er klart det blir tøft. Spanske lag er gode, og normalt er de et nivå eller to over oss. Men vi må bare gå ut og gjøre det vi har gjort tidligere i år i Europa, sier han.

Den nybakte faren sier at trønderne lever godt med at Real Sociedad er store favoritter.

– Det har vi vist i kvaliken at vi takler. Vi har møtt store lag som Celtic og Ajax, sier han.

– Bonuskamper

Trener Kåre Ingebrigtsen gleder seg til torsdagens match. Han har lave skuldre foran torsdagens batalje.

– Testen var å komme igjennom kvaliken. Det greide vi. Nå handler det om å se hvor gode vi er. Vi tar dette som en bonus, men vi tror også at vi er såpass gode at vi kan stelle i stand trøbbel i denne gruppa. Det handler om å tørre å spille vårt spill. Da får man respekt.

Om Real Sociedad sier han følgende:

– Det er en formidabel motstander. De er nummer to i La Liga. De har hatt en strålende start på sesongen, så det er klart at de har masse selvtillit. Vi har sett på dem og analysert dem. De er gode, men de har også svakheter. Vi må tørre og evne å utnytte de svakhetene, sier han.

Helland med til Spania – uaktuell for spill

Pål André Helland er med til spanske San Sebastian. Han trener også, men han er ikke skadefri ennå, og kan derfor heller ikke spille mot spanjolene.

– Hvor langt unna er du?

– Ganske langt. Men det er gøy å være med på tur. Det er greit å se noe annet en gymmen på Lerkendal, sier han.

– Kåre sier du kanskje er klar til helga?

– Kåre er spåmann. Det føles ikke sånn, men han er jo «Trollmannen fra Oz», så forhåpentligvis har han rett, sier Helland, som også bekrefter at han mest sannsynlig må legge seg under kniven for å få bukt med lyskeskaden. Men om operasjonen skal skje nå i nærmeste framtid eller etter sesongen, er ennå ikke bestemt.

– Jeg håper det blir etter sesongen når ingen har bruk for meg, sier Helland.