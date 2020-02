Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For andre gang denne sesongen sto Martin Ødegaard ansikt til ansikt med klubben som eier ham.

Anledningen var kvartfinalen i Copa del Rey, den spanske cupen. Det blir et gledelig gjensyn med både lagkamerater og Real-trener Zinédine Zidane.

Forrige oppgjør mellom Ødegaard og hans liljehvite lagkamerater endte med 3-1-seier til hovedstadsklubben. Denne gangen var rollene snudd. Ødegaard og lagkompisene nedsablet «Galacticos».

Ødegaard åpnet scoringsshowet

Det var en stor kveld for nordmannen og hans svenske kollega Alexander Isak. Sistnevnte spilte på topp for La Real, med Ødegaard i en fri rolle like bak.

Isak fyrte av fra distanse. Keeper Alphonse Areola klarte ikke å holde ballen i fast grep. På returen bredsidet Ødegaard ballen mellom beina på sisteskansen til 1–0. Det ble også pauseresultatet. Selv om Real Madrid presset på for utligning, maktet de ikke å få ballen innenfor rammen før hvilen.

I andre omgang sjokkerte gjestene Zidanes menn. Ødegaard åpnet hele forsvaret med en nydelig pasning til Isak som satte ballen i mål. Etter en kort tur innom VAR-kontoret ble scoringen annullert for offside.

NORSK-SVENSK FORBRØDRING: Alexander Isak og Martin Ødegaard fant begge veien til nettmaskene mot fotballstormakten Real Madrid. Foto: SUSANA VERA

Kort tid senere var svensken frempå igjen. Denne gangen fikk han et innlegg fra venstre som han banket inn i hjørnet på hel volley.

Samme Isak var ikke ferdigscoret for dagen. Minutter etter skaffet seg nok rom til å fyre av et prosjektil i vinkelen og 3–0 til Real Sociedad. Ødegaard og Isak ble begge byttet etter at timen var passert.

Real Madrid reduserte, før La Real økte igjen. Hovedstadslaget reduserte to ganger til og sluttresultatet ble 4–3.