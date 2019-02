Video av akende politimenn spres over hele verden

– Vi fikk en idé om å finne på noe sprell, sier innsatsleder ved Heimdal politistasjon, Ketil Stene.

AKER PÅ SKJOLD: Tolv tjenestemenn deltok i akekonkurranse på Buenget i Trondheim. VIDEO: Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu. Du trenger javascript for å se video. AKER PÅ SKJOLD: Tolv tjenestemenn deltok i akekonkurranse på Buenget i Trondheim. VIDEO: Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu.

Midt på natta, like etter vakta var over, fikk en av dem lyst til å samle kolleger for akekonkurranse. Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

De fant en bratt bakke stengt for trafikk, men i mangel på akebrett måtte de lete i eget utstyr. Glatte politiskjold, som vanligvis brukes under mer risikable oppdrag, viste seg å fungere utmerket for fartsfylt vinterlek.

Tolv uniformerte tjenestemenn tok springfart og suste nedover bakken for å komme først over målstreken.

Politiet la ut videoen på Facebook, og responsen kom umiddelbart.

– Det har tatt litt av, det så vi ikke for oss, sier politibetjent Lena Aanensen.

Flere utenlandske medier og nettsider har delt videoen av de lekne politifolkene. Britiske Sky News, amerikanske ABC News, The Australian og Malaysia News har bidratt til å spre akekonkurransen.

– Tanken var å dele av alle sidene fra en politihverdag, sier Aanensen.

Politiet er glad for oppmerksomheten. De vil gjerne vise mindre alvorlige sider av yrket. Innsatsleder Stene tror og håper at videoen vil være med på å bygge tillit til politiet.

– Vi er avhengige av å spille på lag med publikum. Av tips, vitner og at publikum har et godt forhold til politiet, sier Stene.

GOD STEMNING: Det var store smil hele veien ned bakken. Foto: Sunniva Moum Danielsen / NRK

Både Heimdal og Sentrum politistasjon stilte mannsterke til akekonkurransen.

Deltagerne er ikke helt enige om hvem som faktisk er den rette vinneren av akekonkurransen.

– Det mistenkes jo juks av operasjonssentralen, som inviterte seg selv og vant begge rundene. Vi er litt usikre på om vi orker å invitere dem igjen, sier Aanensen med et lurt smil.

– De kom jo ut fra operasjonssentralen med helt splitter nytt utstyr og de beste skjoldene, skyter Stene inn, og understreker at utstyret til de som jobber i felt er godt brukt og har riper i skjoldet.