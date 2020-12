Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trondheim kommune overfører møtet i Formannskapet direkte. Du kan følge koronamøtet her.

Siste døgn er det registrert 19 nye personer som har testet positivt i Trondheim. For fem av de 19 smittetilfellene er smittekilden ennå ikke identifisert. Det ble gjennomført 1319 tester. Smittetallet er nå så høyt at Trondheim har nådd smittenivå 3 av fire mulige.

I en pressemelding skriver kommunikasjonsdirektør Harry Tiller at tallene sannsynligvis ikke gir et helt korrekt bilde av antallet nye positive julaften. Dette fordi laboratoriet på St. Olav og kommunens smittesporingsavdeling stengte kl. 15.30 på Julaften.

– Andre dager har vi fått påvist mange smittetilfeller utover ettermiddag og kveld, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Til adressa.no sier Tiller at smittetallene mest åpenbart er høyere også for det siste døgnet.

Urolig for utenlandsstudentene

Kommunen ønsker at lærestedene i byen skal rapportere om alle utenlandsstudenter som kommer hjem til Trondheim. De som ikke har en hensiktsmessig bolig for karantene må i karantenehotell. NTNU lager informasjonspakker til utenlandske studenter som er på vei til Trondheim. De første studentene kommer fra utlandet allerede 2. juledag, ifølge Garåsen.

Ifølge Garåsen anbefaler FHI at kommunen innfører at folk har maksimalt ti sosiale kontakter i uka. Dette er det mest effektive tiltaket, ifølge Folkehelsa.

I tillegg foreslår FHI at avstanden mellom bord på spisesteder økes fra én til to meter. I hele desember kan 47 smittetilfeller knyttes til utelivsbransjen, ifølge tall fra den kommunale smittesporingsenheten. Kommunedirektør Morten Wolden sa på møtet at kommunen kommer til å innføre restriksjoner for utelivet.

– Med to meters avstand mellom bordene tror vi flere må utesteder måstenge, sa Wolden på møtet.

I tillegg ønsker FHI at det ikke er lenger skal være kontakt mellom idrettsklubber. Kommunen vurderer også å stenge treningssentre som er ubemannet allerede fra 2. juledag.

Fra grønt til rødt

I begynnelsen av desember var Trøndelag den eneste grønne regionen i Europa. Det fikk ordfører Rita Ottervik 4. desember til å be om egne smittevernregler for Trondheim. Dagen etter åpnet byens tradisjonelle julemarked på Torvet i Trondheim. Det ble et av få julemarkeder som ikke ble avlyst i hele Europa.

Samme helg begynte smittetallene å øke, fram til lille julaften, da byen satte ny smitterekord med 46 registrerte smittede siste døgn. Da hadde kommunen gitt innbyggerne påbud om å gå med munnbind i alle offentlige rom.

Smitten spredte seg i festemiljø

Ikke alle i trønderhovedstaden hadde tatt advarslene at smitten hadde spredt seg på alvor. Rett før jul gikk kommuneledelsen ut med at smittesporinga hadde avdekket smittespredning i et miljø som hadde drevet med omfattende festing.

– I motsetning til andre miljøer hvor smitten har spredt seg er det vanskelig å peke på konkrete personer som er med i dette aktuelle festemiljøet, sier Garåsen. – Når smittesporerne tar kontakt med folk i dette miljøet svarer mange av dem som har fått påvist smitte at de ikke husker hvem de har vært sammen med.

– Det går mest sannsynlig folk rundt i byen som ikke har symptomer, men som burde teste seg.

Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift ba kommuneledelsen ta kontakt med politiet for å diskutere hvordan politiet kan bidra med å straffe dem som bevisst bryter smittevernforskriften. Ordfører Rita Ottervik mener politiet må kobles inn når enkeltpersoner motarbeider kommunen ved å ikke følge smitteverntiltake eller oppgi sine nærkontakter.

Hardt presset smittesporing

Smittesporingsteamet i Trondheim er hardt presset, sier Helge Garåsen. – Vi klarer å sette folk i karantene, men klarer ikke å spore alt. Han sier at kommunen fortsatt mottatt anonyme tips om fester som pågår i nabolaget i jula.

Det høye smittetallet har ført til at mange har meldt seg for å bli testet. Det har ført til opptil fem dagers ventetid på testestasjonene på Leangen og i sentrum.

Formannskapet skal møtes ignen andre juledag kl 13. De skal da vedta nye lokale forskrifter, som i så fall kan tre i kraft fra samme dag.

Historisk: Aldri før har formannskapet i Trondheim hatt møte juledag. I dag møtes politikerne digitalt for å diskutere ytterlige tiltak mot covid-19-pandemien. Foto: Stein Lorentzen / NRK

