Trøndelag var «best i Europa». Etter to uker er situasjonen en helt annen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nylig presenterte NRK en sak med denne tittelen: «Trøndelag med minst koronasmitte i landet – slik har de lyktes».

Helsedirektør Bjørn Guldvog roste smittesporingen i fylkes, og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) meldte at Trøndelag var den eneste grønne sonen på europakartet.

Nå, to og en halv uke etter, er situasjonen fullstendig snudd. Koronasituasjonen er uoversiktlig flere steder.

– Utviklingen i Trøndelag den siste tiden, viser bare hvor fort smitte kan bre seg, sier fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage.

Ikke bare Trondheim

Trøndelag klatrer oppover den norske smitteskalaen. Nå har bare Innlandet, Telemark og Vestfold og Oslo og Viken mer smitte. I Europeisk sammenheng, har Norge per nå lavt smittetrykk.

Vaage sier de lenge har fryktet oppblomstring i desember.

– Det er betydelig økt bevegelse i befolkningen nå: Mer sosialt, mer handling i butikker, flere forestillinger. Og vi er ikke ferdig med det ennå. Det er fortsatt travelt i butikkene, og selskapeligheten ligger foran oss.

For to uker siden startet en smitteoppblomstring i Trondheim. Og to av kommunene med smitte de siste dagene, er nabokommunene Stjørdal og Malvik.

– Men i det siste har vi sett mange lokale utbrudd i andre kommuner, og ikke bare i nabokommuner. Det er ikke lenger bare Trondheim som leder an, sier Vaage.

TRE VIKTIGE LEVEREGLER: Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, minner om hva som er viktig nå: – Begrens antall mennesker du omgås. Vær ekstra nøye med avstand. Bruk munnbind hvis avstand blir vanskelig. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Hitra har ikke oversikt

Koronasmitten er uoversiktlig på øya Hitra. Kommunen har ikke lyktes i å spore smitten, og lørdag ble det bestemt at alle skoler, barnehager og andre kommunale tilbud holdes stengt til etter jul.

Søndag ble det innført munnbindpåbud.

Søndag fikk ytterligere sju personer positivt svar på koronaprøve. Flere smittede skal ha tilknytning til Hitras største bedrift, Lerøy Midt.

– Det virker uklart for oss hvor vi har smittekilde hen. Vi får stadig flere med påvist smitte, sier ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen (Ap).

– Mange medarbeidere jobber nå for å spore, og å isolere og sette i karantene. Vi håper å få oversikt og kontroll over situasjonen så fort som mulig, sier Haugen.

Også naboøya, Frøya, følger etter med å stenge skoler, SFO og barnehager.

Smitten øker fortsatt i Rennebu

Lenger sørøst i Trøndelag, i Rennebu, har smitten bare økt og økt den siste uka. To personer er bekreftet smittet i løpet av helga. Én av dem er ansatt ved Rennebu helsesenter.

– Denne personen er et veldig godt eksempel på hvor viktig det er å være i karantene når du er satt i karantene, fastslår ordfører Ola Øie (Ap).

Personen testet først negativt denne uka, men måtte fortsatt være i karantene. Retestingen etter to dager, viste at personen likevel er smittet av koronaviruset.

Øie har inntrykk av at rennbyggen tar karanteneplikten på alvor nå.

– Men i starten av dette utbruddet, fikk vi noen meldinger om at folk ikke tok karantenen på alvor. Da måtte vi gå ut og minne folk om hvor viktig det er å overholde karanteneplikten.

Ropte om hjelp – fikk massiv respons

Smitten på sykehjemmet i Rennebu har satt mange ansatte ut av arbeid.

Tidligere denne uka så ordfører Øie seg nødt til å gå ut å be helsepersonell utenfra om hjelp for å få hjulene til å gå rundt i julen.

Han er sjokkert over responsen. Fredag hadde 42 personer tatt kontakt.

I tillegg har Oppdal, Tynset og Orkland kommuner satt ansatte til disposisjon.

– Det er overveldende å se at folk vil komme til oss og bistå. Jeg har gått tom for superlativer. Jeg synes det er helt fantastisk at folk vil stille opp, sier Øie.

Han vet at det er hektisk også andre steder.

– Det er ikke bare vi i Rennebu som sliter, selv om det er litt ekstra hektisk for oss akkurat nå. Responsen vi har fått, viser at folk stiller opp i kriser.

Enda flere smittet på sykehjem i Trondheim

Charlottenlund helse- og velferdssenter har et pågående smitteutbrudd. De har innført besøksforbud frem til nyttårsaften.

Søndag har én ansatt og én beboer fått påvist covid-19.

Disse fikk påvist smitten med retesting, og kommer i tillegg til de fem beboerne som testet positivt like før helga.

Én av dem er innlagt på St. Olavs hospital.

Resten har milde til moderate symptomer, og er isolerte på rommene sine. Dette gjelder også for den sjette beboeren.

Den ansatte som nå har testet positivt, har ingen symptomer.

– Jeg er meget imponert over hvordan ansatte har behersket dette, og ikke minst hvordan beboerne har tatt det, sier enhetsleder ved Charlottenlund helse- og velferdssenter Asbjørn Strømmen.

Retestingen av beboere og ansatte fortsetter.