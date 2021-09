De to rutinerte politikerne kan havne sammen i regjering etter valget.

Men i kveld var de altså i duell om et tema som har engasjert mange nordmenn så langt i valgkampen: oljeleting.

Moe og Haltbrekken er to av flere trønderske toppolitikere som møtes på Byscenen i Trondheim. Valgdebatten er et samarbeid mellom Adresseavisen og NRK.

Mener vi vil nå klimamålene ved å pumpe mer olje

Duellen mellom de to startet med et spørsmål fra salen: NTNU-student Nikoline Drange Hassing ville vite om Ola Borten Moe mener at vi klarer å kutte klimagassutslipp med 50 prosent og fortsatt pumpe opp olje.

– Selvsagt mener jeg vi kan det, svarte «Olje-Ola».

– Steinalderen tok ikke slutt fordi vi gikk tom for stein. Vi kom oss videre. Sånn er det med olje og gass også. Vi finner nye energiformer for å ivareta behovet verden har for forsyning, arbeidsplasser, velstand og utvikling, fortsatte han.

Sammenlignet Moe med Kodak

Lars Haltbrekken var tydelig på at oljen må bli liggende for å unngå de alvorligste følgene av klimakrisen.

– Her hjemme i Norge ser vi «petroholikerne» i de grå fossilpartiene snu seg bort fra dette budskapet, og tenker: Dette kan umulig gjelde oss, dette gjelder alle andre, sa Lars, som av programlederen ble kalt «Lenke-Lars», til latter fra publikum.

Unge Haltbrekken lenket seg fast da Statoil i sin tid bygde ut sine lokaler i Trondheim.

SV-politikeren sammenlignet Borten Moe med Kodak – selskapet som ikke ville gi slipp på kamerarullen da digitalkameraene kom.

– De gikk konkurs. Vi må satse på solenergi, batterifabrikker og nullutslippsbåter – det verden vil etterspørre mer av i årene fremover.

Borten Moe mener vi må ta utgangspunkt i slik verden er i dag, noe han mener Haltbrekken og SV ikke gjør.

– Tyskland starter kullkraftverkene igjen nå, fordi det er for lite gass på kontinentet, sa han.

– Når vi fortsetter å lete, sier vi at verden vil mislykkes

Debatten om det grønne skiftet fortsatte etter duellen. I panelet sto Marit Arnstad (Sp), Jon Gunnes (V), Ask Ibsen Lindal (MDG) og Sivert Bjørnstad (Frp).

– Hvis verden når målene, vil det ikke være et marked i fremtiden for de fossile ressurser. Når vi fortsetter å lete, sier vi at verden vil mislykkes, sa Lindal, som sa at dette gjorde ham deprimert.

Sivert Bjørnstad mener vi står overfor to alternativer hvis vi stanser oljeletingen:

– Verden vil etterspørre den samme oljen og gassen fra Russland og Saudi-Arabia. Det som også kan skje, er at etterspørselen fra kull går opp, sa Bjørnstad.

Reaksjoner på ny supermåling

En ny meningsmåling ble lagt frem torsdag kveld. En såkalt supermåling.

Så mange som 11.500 nordmenn i alle valgdistrikt har svart på hvem de ville ha stemt på i dag.

Målingen viser at drømmeregjeringen til Jonas Gahr Støre, med Ap, SV og Sp, kan ryke. De borgerlige partiene tar innpå de rødgrønne sammenlignet med NRKs forrige supermåling.

Fra Byscenen fikk vi reaksjoner på målingen fra noen av politikerne. Ingvild Kjerkol (Ap) fikk spørsmål om hun nå er redd for at hun må samarbeide med Rødt eller MDG.

– Nei. Jeg er veldig motivert. Jeg mener det siste mandatet vi mangler på denne målingen er innenfor rekkevidde, sa Kjerkol.

Ola Borten Moe vil derimot ikke ha med SV i regjeringssamarbeidet. Veien til regjering uten SV er derimot lang, skal vi tro supermålingen. Borten Moe svarte som så mange politikere har svart før ham: «Måling er måling». Han minnet også om at vi ikke må ha ei flertallsregjering.

– I Sør-Trøndelag står kampen om det siste mandatet mellom Senterpartiet eller Rødt og MDG.

Linda Hofstad Helleland (H) sa hun synes det er synd at Sp åpner døra for SV, Rødt og MDG.

– De har plassert seg på sosialistisk side. Jeg synes det er synd, for jeg kjenner Ola som en borgelig innstilt politiker.

Borten Moe sier det er «helt uaktuelt» med et formelt samarbeid med Høyre etter valget.

– Vil du ha med Krf i stedet for Sv?

– Nei, svarte Borten Moe. Kanskje kveldens korteste svar.