Norges eldste jerv gikk under mange navn: Jervtrud, Jervinnen, Vaffeljerven, Ind50 og Bymarka-jerven.

Den avdøde jerven hadde svært fine tenner etter et langt liv, men kreftsjukdommen hadde blant annet ødelagt det ene øyet til rovdyret. Foto: Kjartan Ovesen/NRK

I slutten av august i år ble den gamle jervetispa avlivet av SNO. Det var en turgåer som fant dyret, og det ble raskt fastslått at den berømte jerven både var syk og svært avmagra.

I løpet av den siste måneden har Per Gätzchmann, taksidermist ved NTNU, jobbet med jervetispen for å få den klar til utstilling på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Mange skader på tispa

Når NRK snakker med taksidermisten holder han på med ringen rundt det ene øyet til jerven.

Per Gätzchmann, taksidermist ved NTNU, har jobbet med jerven i snart en måned. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

– Man ønsker jo at det skal bli så naturtro som mulig.

– Utfordringene med jobben har vært at hun var veldig skadet da vi startet arbeidet. Hun var kreftsjuk, dårlig og gammel. Det høyre øyet var borte på grunn av kreftsjukdommen. Man ser også på pelsen at denne tispa ikke hadde det bra på slutten, sier Gätzchmann til NRK.

Hadde svært fine tenner

«Jervtrud» har levd det glade vaffelliv i Bymarka i Trondheim i mange år. Etter at dyret var tatt av dage, kunne man studere henne nærmere. Da kunne de konstatere at jerven blant annet hadde veldig fine tenner.

– Vi vet jo at hun har hatt et ganske lettvint kosthold i Bymarka, med vaffel og sveler. Hadde dette vært en jerv med "vanlig" kosthold, så hadde det ikke vært tenner igjen, sier Frode Holmstrøm, overingeniør ved NINA, til NRK.

Like før vaffeljerven avgikk med døden, ønsket både Naturvernforbundet og matmora å sette ut en ny jerv i Bymarka.

– Jerven som har vært her i 15 år har aldri tatt sau. Det hadde vært spennende å se om en ny jerv ville oppført seg likt, og skjønt at på Elgsethytta var det mat å få, sier bestyrer Anne Valseth.

Her har vaffeljerven forsynt seg med bakst i Bymarka. Foto: Gaute Rolv Dahl

Først oppdaget i Hedmark

Naturvernforbundet i Trondheim foreslo at en ellers "dødsdømt" jerv kunne omplasseres når Jervtrud var borte. Ikke alle sauebøndene i området var like begeistret for forslaget.

«Vaffeljerven» ble første gang registrert i Spekedalen i Hedmark i 2001 og hadde da valper.

Allerede tidlig påfølgende vinter dukket de første spormeldingene opp fra Bymarka i Trondheim, og jervetispa er siden registrert med jevne mellomrom gjennom DNA-analyser av innsamlete prøver fra området.

Taksidermisten tror jervetispa kan være så gammel som 22 år.

– Så vidt jeg vet så er dette den eldste jerven i historien. Vi vet med sikkerhet at den er 20 år, men den er sannsynligvis 22, sier Gätzchmann.