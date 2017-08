– Jerven som har vært her i 15 år har aldri tatt sau. Det hadde vært spennende å se om en ny jerv ville oppført seg likt, og skjønt at på Elgsethytta var det mat å få, sier bestyrer Anne Valseth.

Norges eldste jerv går under mange navn: Jervtrud, Jervinnen, Vaffeljerven, Ind50 og Bymarka-jerven. Nå begynner den minst 18 år gamle tispa å bli skrøpelig og dårlig i hoftene.

– Jeg skjønner at hun ikke har så lenge igjen. Det blir trist når hun ikke er mer, sier Valseth.

– Også rovdyr må få leve

– Jeg mener at alle dyr må få leve, også rovdyr, sier bestyrer på Elgsethytta i Trondheim, Anne Valseth. Foto: NRK

Naturvernforbundet i Trondheim foreslår at det omplasseres en ellers "dødsdømt" jerv når Jervtrud dør.

– Hun har jo opptrådt eksemplarisk i forhold til sau i Bymarka, og det kan skyldes god tilgang på annen naturlig og mer lettfanget mat som rådyr og vafler. Det er ikke kjent at andre jerv har besøkt Bymarka, verken før eller siden hun kom. Det er derfor ikke usannsynlig at en omplassert jerv også vil slå seg til ro i Bymarka, sier styreleder Gaute Rolv Dahl.

Valseth på Elgsethytta understreker at det i så fall må være en ung jerv som ikke allerede har fått smaken på for eksempel sau.

– Du ser ingen problemer med å plassere et rovdyr i et såpass bynært strøk?

– Jo, men den gamle har oppført seg meget bra, og hun har aldri vært nede i boligområdene i nærheten, sier hun.

Jervematmora mener omplassering av jerv til bynære strøk kan være et alternativ til skyting og hiuttak.

På viltkameraet tidligere i sommer fikk prosjektleder i Naturvernforbundet Gaute Rolv Dahl et bilde av Jervtrud med en skillingsbolle i kjeften. Foto: Gaute Rolv Dahl

Skeptisk sauebonde

Bente Sagberg er en av to sauebønder som har dyra på beite i Bymarka. Hun er ikke begeistret over ideen om å sette ut en ny jerv.

– Jeg synes ikke vi skal sette ut rovdyr i marka. Vi har nok med laushunder som tar sau.

Sagberg sier hun har sett Jervtrud ved gården i Tømmerdalen én gang, og at hun ikke har bevis for at gammeljerven har tatt sau.

– De sier hun bare spiser rådyr, men vi vet jo ikke sikkert. Jeg synes uansett det er risikabelt å plassere en ny jerv i Bymarka, og jeg skjønner ikke hvorfor noen vil det. Vi vet jo aldri om de vil yngle, og da vil de bli nødt til å skyte jerv, sier hun.

Jervtrud er egentlig hedmarking

Den gamle jervtispa ble første gang registrert i Spekedalen i Hedmark fylke i 2001. Der tok et jaktlag ungene hennes ut av hiet og drepte dem, mens Jervtrud kom seg unna. Vinteren etter dukket de første spormeldingene fra Bymarka i Trondheim opp, og siden har hun vært i dette området.

– Det er artig å sjekke viltkameraet for å se at hun har vært her og hentet seg mat, sier Valseth.

Hun vet at jerven er ved hytta like før hun kommer om morgenen og etter at hun har dratt, men hun har aldri sett den i levende live.

– Det er bare en håndfull som har sett henne utenom på film.