– Skjer det ei ulykke vil det ramme hardt. Vi er ei så lita bygd med få innbyggere så det vil i tilfelle bli veldig trist for alle, sier Andrea Maria Hanshus.

Hun er en av flere ungdommer i Midtre Gauldal som reagerer sterkt på videoen som viser en som kjører i 288 kilometer i timen gjennom Soknedalstunnelen på E6.

Videoen på Tik Tok ble fanga opp av politiet som har sikta en mann i 20-åra for råkjøringa som skjedde i november i fjor.

Nå mener ungdommer NRK har prata med at det må bli fotoboks i tunnelen.

– Det er ei lang strekke i tunnelen og sjansen er liten for å bli tatt av politiet, sier Nils Magnar Børseth Kjerstad.

Han mener det skal veldig lite til før det går galt når noen kjører mer enn 200 kilometer i timen over fartsgrensa.

Kjerstad tror en fotoboks vil bidra til å stoppe slik villmannskjøring.

Både han og de andre ungdommene sier det av og til blir kjørt for fort på parkeringsplasser og sideveger. Men at det kjøres i slik ekstrem fart som i denne videoen, er ikke vanlig.

FARTSMÅLING: Ordfører Sivert Moen (Sp) liker ikke det han ser på videoen som ble lagt ut på Tik Tok. Nå ber han og de andre politikerne i Midtre Gauldal politiet og Statens vegvesen montere fartsmåling i Soknedalstunnelen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Politikerne støtter ungdommene

De får full støtte fra politikerne i bygda i kravet om fotoboks.

– Den farten er hinsides det som er fornuftig uansett hvilket område du befinner deg i, sier ordfører Sivert Moen (Sp).

Han forteller videre at de har diskutert saken i formannskapet og at de vil be Statens vegvesen om å få fartsmåling i Soknedalstunnelen. Moen foreslår bokser for gjennomsnittsmåling, slik det er satt opp i mange andre tunneler i Norge.

– Vi håper også det raskt blir bygd et løp til i tunnelen. Da vil man unngå møteulykker.

LANG STREKNING: Soknedalstunnelen på E6 er 3,6 kilometer lang og ble åpnet for trafikk 8. juli i 2020. Foto: Statens vegvesen

Vurderer fotobokser

Tidligere denne måneden ga regjeringen større myndighet til politiet og Statens vegvesen til å selv vurdere hvor og når de ønsker å bruke fotobokser.

Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, og sier gjennomsnittsmåling er aktuelt i Soknedalstunnelen.

De måler allerede hastigheter der, for å avgjøre om det syndes såpass at det bør settes opp fotobokser ved tunnelen.

– Hvis det er en betydelig andel som kjører ganske mye for fort, vil vi vurdere om strekningsmåling er et godt virkemiddel.

Fratatt bil og førerkort

Ellers understreker ungdommene at det også er gode og lovlige tilbud hvis man vil kjøre fort med bil i kommunen.

– Det er mulig å kjøre bilcross i Soknedal. Dessuten er det isbanekjøring i nabokommunen. Så det er alltids muligheter for å tullekjøre på lovlig vis, sier Nils Magnar Børseth Kjerstad

Mannen som er sikta for å ha kjørt i 288 kilometer i timen er fratatt både bil og førerkort. Politiet skal nå undersøke bilen for å fastslå hvor fort den faktisk har kjørt.

Politiet opplyser at kjøring i hastigheter over 200 kilometer i timen i 80-sonen, straffes med fengsel.