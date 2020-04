Turistforeningen vil åpne hyttene igjen i sommer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere ble det klart at Den Norske Turistforening stenger alle bemannede hytter og avlyse alle arrangementer frem til 1. mai.

Etter 1. mai ønsker DNT å gradvis åpne hyttene igjen, slik at folk kan ta dem i bruk når smittevernreglene åpner for det.

Må booke på forhånd

Mange står klare med tursekken og er i gang med å planlegge sommerens norgesferie. Til Trondhjems Turistforening har det allerede begynt å renne inn forespørsler fra folk som vil besøke turisthyttene i sommer.

Det som er klart, er at turglade må bestille plass før de begir seg ut til hyttene.

– Vi er nødt til å ha en viss kontroll, og dermed blir booking sentralt for hvordan vi gjør det, sier Frode Støre Bergrem, leder i Trondhjem turistforening.

Det samme gjelder for de over 500 DNT-hyttene i resten av landet.

– Vi har ikke hatt kontroll tidligere på hvor mange som bodde på hyttene uten betjening. Nå må vi snu om driften vår til at alle må reservere seg en plass, for å sikre at det ikke blir proppfullt på hyttene, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

KLAR FOR SOMMEREN: Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforeningen, jobber med å finne gode, smittefrie løsninger til turisthyttene i den norske fjellheimen til sommeren. Foto: Andre Marton Pedersen

Forhåndsbestilling og eget sengetøy

Turistforeningens betjente hytter er enklest å styre etter smittevernreglene. Hyttene uten betjening er mer utfordrende, men åpnes også litt etter litt.

I tillegg til forhåndsbestilling, må turgåere ha med seg sitt eget sengetøy. Ekstra renholdsrutiner, handlingsplaner for soving og matserveringen er også noen av tiltakene turistforeningene jobber med.

– Vi har hatt gode rutiner for smitte, men vi har aldri hatt denne situasjonen. Det å lage gode smitterutiner som handler om avstand er jo en ny verden, og kanskje noe av det mest krevende for oss, sier generalsekretær Solvang.

Stengte hytter og permitterte ansatte

Så er det håp for entusiastene å komme seg ut til turisthyttene i sommer, men koronapandemiens inntog i år har rammet DNT hardt.

Foreningen i Oslo permitterte rundt 80 prosent av staben, Trondhjems Turistforening mer enn 70 prosent. Resten av turforeningene ligger på samme nivå.

– Vi snakker opp mot 150 ansatte. Vi har i alle fall tapt inntekter tilsvarende 30 millioner kroner. Det er mye for en frivillig organisasjon, sier Solvang.

Nå håper han på en ny tiltakspakke fra regjeringen, som kan treffe DNT mer enn krisepakkene som allerede er ute.

I Trondheim er Frode Støre Bergrem en av få som faktisk er på jobb i disse dager. Han og resten av de ansatte får mer å gjøre, men færre besøkende i tida framover.

– Trondhjems Turistforening kommer til å klare seg, men det kommer til å bli et tøft år, sier han.