Turister brøt karanteneregler og dro på hyttetur

– De var klar over at de skulle i karantene etter å ha landet i Norge onsdag. Om de har gitt blaffen i restriksjonene fra myndighetene eller ikke forstått informasjonen ordentlig, vet jeg ikke, men det er fortvilende.

Det sier Kjersti Bakken, nestleder i Troms turlag til NRK.

Lørdag tok noen av turlagets tillitsvalgte seg frem til Blåkollkoia for å henge opp plakater med råd gitt av Folkehelseinstituttet om situasjonen med koronasmitte.

Vel fremme på hytta, omtrent én mil fra veien, møtte de fire nederlandske damer. Etterpå besluttet turlaget å stenge hyttene med umiddelbar virkning.

Potensiell smittefare på små hytter

Tidligere denne uken informerte DNT sine medlemmer om at det ikke er lov med overnatting på hyttene grunnet koronaviruset.

Bakken tror det nederlandske turfølget hadde gode intensjoner med å legge karantenetiden utfor allfarvei.

– Slik jeg har forstått det, hadde damene tenkt at det var i orden at de tok karantenetiden på ei hytte langt til fjells, og at de var greie som ikke befant seg i byen.

Bakken har gjort seg opp flere tanker rundt hendelsen, og viser til et scenario der for eksempel en barnefamilie fra Tromsø, som ikke er i karantene, hadde lagt helgebesøket til den aktuelle DNT-hytta.

– Det er langt fra veien, og hvis en familie ankommer hytta sent, er det ikke bare å snu og gå hjem igjen for å unngå en eventuell smitte. Da må de oppholde seg sammen, og det er ikke enkelt å holde en meters avstand til hverandre på en liten hytte.

Nestleder i Troms turlag, Kjersti Bakken. Foto: PRIVAT

Bakken vet ikke om de fire kvinnene fortsatt er på Blåkollkoia. Hun understreker viktigheten av å bruke ressursene i landet på rett måte.

– Skulle noen av de fire vise seg å være smittet, må helsepersonellet ta seg inn i fjellet for å hente dem. Men vi som organisasjon har ingen politimyndighet til å be dem om å forlate.

Kan ikke skifte lås

Kommunikasjonssjef i Den norske turistforening, Mette Habberstad, sier at mange av hyttene er åpne fordi de har en sikkerhetsfunksjon i fjellet.

Den norske turistforening har avlyst alle planlagte turer, kurs og arrangementer, i første omgang til 26. mars. Men mange av hyttene er tilgjengelig som en trygghet dersom noen trenger ly. – Hyttene er ikke ment for karantener, sier kommunikasjonssjef Mette Habberstad. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

– Dersom folk på tur kommer i en vanskelig situasjon, skal de kunne søke ly i hyttene. Vi synes det er uheldig hvis folk misbruker tilliten og systemet ved å bruke dem til karanteneopphold, for det er absolutt ikke slik hyttene er ment brukt, sier Habberstad.

Om turistene fra Nederland har meldt seg inn som medlemmer i forkant av norgesferien eller fått tak i nøkkel på en annen måte, er Kjersti Bakken i Troms turlag ikke kjent med.

– Våre hytter er åpen for medlemmer med nøkkel, og som ferdes i fjellet. Årsaken er sikkerhet. Skulle det bli dårlig vær, skal DNT-hyttene våre være tilgjengelig for dem som måtte trenge det. Men i denne situasjonen vi står i nå er det vanskelig.

Bakken sier at DNT ikke kan reise rundt til alle hyttene for å skifte låser. Hyttene er i tillegg ubetjente, det vil si at folk som ferdes på hyttene må ta et felles ansvar.

– Vi kan ikke hindre folk å besøke hyttene, men i denne tiden vi er i nå må folk forholde seg til retningslinjer fra FHI, og oppholde seg i hjemmekarantene den tiden det tar. Hyttene skal ikke brukes av folk i karantene, verken for besøk eller overnatting.