Sikret seg pandemi-klausul i VM-kontrakten

– Pandemien ble en «game changer», sier finansdirektør i Trondheim, Olaf Løberg.

Det handler om punktet i kontrakten kalt force majeure.

Force Majeure handler om at hvis en hendelse oppstår som ingen parter kan noe for, så kan man velge å avlyse mesterskapet.

I Det internasjonale Skiforbundet (FIS) sine tidligere kontrakter med VM-byer, har dette omhandlet kriser som krig, jordskjelv, flom, streik og lignende.

Men ikke pandemi eller epidemi.

Før nå.

Dette er Force Majeur Ekspandér faktaboks Force Majeur beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd. Kilde: Lovdata

Svære pengesummer

Da VM-kontrakten skulle inngås i oktober, ble derfor dette et svært viktig punkt for både kommunen og Norges Skiforbund.

– Vi syns kontrakten var for ubalansert, sier finansdirektøren.

FIS skal nemlig betale en sum på over hundre millioner kroner til vertskommunen og det nasjonale Skiforbundet for å arrangere VM. Dette er delt opp som flere delbetalinger både før, under og etter mesterskapet.

Hvis en force majeure da oppsto før et mesterskap, ville FIS sluppet å betale summene under og etter mesterskapet.

Dette kunne da gitt Trondheim og Norges Skiforbund et stort økonomisk tap

Nå derimot har Trondheim og Skiforbundet sikret seg utbetalinger også hvis en koronalignende situasjon oppstår i 2025.

– Hvis sånne ting skjer, skal partene gå i forhandlinger og man finner en god løsning, sier Løberg.

GLAD FOR AVTALE: Finansdirektør Olaf Løberg sier det var svært viktig å få inn punktet om pandemi i VM-kontrakten. Foto: NRK

Kunne blitt stygge økonomiske tap

Grunnen for at dette er så viktig for både Trondheim og Skiforbundet, handler om at de største utgiftene rundt å arrangere et VM skjer på forhånd.

Skulle dermed VM avlyses på grunn av en ny pandemi, ville både kommunen og Skiforbundet brukt store penger, samtidig som de ikke hadde fått penger fra FIS som kunne bryte sine utbetalinger.

– Det var viktig for oss å gå gjennom klausulene rundt avlysning og kompensasjon. Da vi kom godt i gang med dialogen, opplevde FIS som profesjonelle og de hadde forståelse for våre synspunkter, sier Løberg.

HÅPER PÅ NY FOLKEFEST: Det var stor stemming da Bjørn Dæhlie tok gull på 15 km jaktstart i VM i Trondheim 1997. Foto: Nyhetsspiller / Scanpix

– God dialog

Leder for kommunikasjon i Norges Skiforbund, Espen Graff, skriver i en e-post til NRK at det var viktig å få inn punktet i kontrakten.

– Pandemien har gjort alle involverte mer oppmerksomme på nødvendigheten av slike avklaringer. Det har ikke fått samme oppmerksomhet tidligere.

Han sier også at samtalene med FIS var gode.

– Det var god dialog med FIS om temaet og det viktigste er at alle er enige om at partene finner balanserte og gode løsninger dersom det skjer noe som får økonomiske konsekvenser, skriver Graff videre i e-posten.

GODE SAMTALER: Espen Graff i Norges Skiforbund sier dialogen med FIS om VM-kontrakten har vært god. Foto: Håkon Mosvold Lars

Skaper trygghet og entusiasme

– Det er åpenbart gjort en god jobb fra Trondheim kommune og Norges Skiforbund sin side.

Det sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Han tror vi får se flere slike klausuler i årene framover.

– Det er essensielt å kunne ha slike klausuler. Redselen for å stille som arrangør innenfor uoversiktlig tid er jo veldig stor. Man har sett arrangører tape masse penger det siste året.

Han tror også FIS vinner på å inngå en slik avtale, siden det gir større trygghet til arrangører å ville stille. Ikke bare for Trondheim, men også andre framtidige mesterskap.

Saltvedt mener også at denne kontrakten gir en ro rundt VM i Trondheim.

– Dette er en kontrakt som gjør at Trondheim kan planlegge med mye større grad av entusiasme og trygghet. Hvis du virkelig skal feire, skal du gjøre det ordentlig. Det er det man sikrer med en slik klausul.