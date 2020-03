Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag landet det siste utenlandsflyet ved Trondheim lufthavn, Værnes. Fra og med i dag blir terminalen til utlandet stengt på ubestemt tid.

Værnes blir dermed den første av de store norske flyplassene som stenger utenlandsterminalen helt.

– Dette er en naturlig konsekvens av at det ikke er noen flyvninger. Nå er det naturlig å stenge av der vi kan stenge av, i takt med utviklingen, sier lufthavndirektør på Værnes, Marit Helene Stigen.

STENGT: Direktør på Trondheim lufthavn, Marit Helene Stigen, sier stengingen av utenlandsterminalen er en konsekvens av kansellerte flyvninger. Foto: Rita Kleven / NRK

Tomt på flyplassen

I løpet av et normalt år kommer nesten en million reisende fra utlandet til Trondheim lufthavn. Men da regjeringen satte inn de strenge tiltakene gikk trafikken brått ned.

– For oss handler det om å bruke ressursene våre klokt, sier Stigen.

Til tross for kanselleringer går fortsatt trafikken innenlands ved flyplassen.

– Vi har et samfunnsoppdrag som er viktig hva gjelder beredskapen, sier lufthavndirektøren.

– 90 prosent av passasjerene borte

Fra Bergen lufthavn har de flyvninger til fire forskjellige destinasjoner i utlandet denne uken.

– Når passasjerene uteblir, så uteblir inntektene. Per nå er 90 prosent av passasjerene borte. Vi jobber alle med å redusere kostnadene våre, sier lufthavndirektør i Bergen, Helge Eidsnes.

Eidsnes forteller at avgangene reduseres etter hvert. Dette er det flyselskapene som styrer.

Flere små flyplasser har allerede sett seg nødt til å stenge. Dette gjøres blant annet for å forflytte personell og utstyr til andre lufthavner.

Uten reisende til eller fra utlandet stenges nå utenlandsterminalen ved Værnes. Foto: Rita Kleven / NRK

Alvorlig situasjon for bransjen

– Åpningstidene til utenlandsterminalen tilpasses trafikken. Den er åpen to timer før avgang, og stenges når det ikke er noen trafikk der, forklarer Eidsnes.

Den dramatiske nedgangen i antall flyvninger til utlandet er en stor utfordring for alle innen lufttrafikken.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon, og vurderes fortløpende av flyselskapene, sier Eidsnes.

Flere europeiske flyplasser stenger helt

Ved Oslo lufthavn har antall reisende per dag gått fra 80.000 til rundt 5000.

Der er det foreløpig ingen planer om å stoppe utenlandstrafikken, men en rullebane og ett av innsjekkingsområdene holder stengt.

Trafikken foregår derfor på den vestre rullebanen.

Den østre rullebanen er likevel i operativ drift og kan brukes på kort varsel, opplyser kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen.

– Det er en markant nedgang i trafikken, og det er ikke nok fly til å drive to rullebaner, sier Andersen.

Flere europeiske flyplasser stenger helt som følge av koronaviruset. Orly-flyplassen i Paris stenges ifølge AFP fra 31. mars, og London City holder stengt fra onsdag kveld og ut april, melder Reuters.

SAS kutter nesten hele driften

Situasjonen er kritisk for flyselskapene, som må kansellere flyvninger og permittere ansatte.

SAS har allerede nedskalert driften opp mot 80 prosent, og ser for seg å måtte redusere enda mer.

– Vi opprettholder et minimumstilbud for kritisk infrastruktur, slik at vi for eksempel fortsatt binder landet sammen med enkelte flyvninger. Men mest sannsynlig vil flere ruter til utlandet kansellert, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS.