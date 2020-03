Det kjem fram i ei pressemelding frå Avinor fredag. Selskapet viser til at dette blir gjort for å kunne forflytte personell, men også utstyr til andre lufthamner. Beredskap for ambulansefly vil bli varetatt.

– Vi begynner å få redusert bemanning, folk sit i karantene og flyselskapet reduserer aktiviteten sin. For å sikre at vi har bemanning som kan sikre kritiske funksjonar, tek vi dette steget, seier Kjell Otto Gjesdal, lufthamnsjef ved Bringeland i Førde.

Lufthamnene som blir stengde er Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær. Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.

Førde lufthamn hadde 85.000 passasjerar i fjor, på Sandane var passasjertalet 50.000.

Kommunikasjonssjef Joakim W. Andersen i Avinor seier dei no ønskjer å sikre sikker og stabil drift på heile luftfartsnettet.

– Også våre eigne tilsette kan vere utsette for smitte. Nokre vil gå i karantene, og dette vil vareta eit omsorgsansvar for både eigne barn og andre personar dei har ansvar for, seier Andersen.

Det er ikkje bestemt kor lenge stenginga kjem til å vare. Avinor ber alle reisande om å forhalde seg til informasjon frå flyselskapet sitt.