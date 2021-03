Trond Giske ønsket som ordførerkandidat i Trondheim – takket nei

– Det er alltid hyggelig å bli satt pris på, men for meg er det helt uaktuelt. Den ballen kan vi legge død med en gang.

Det svarer Trond Giske til NRK mandag morgen, to dager etter at Trøndelag Ap har lagt bak seg årets årsmøte.

NRK vet at flere politikere har ringt Giske med en konkret forespørsel om han kunne tenke seg å bli ordfører i Trondheim i 2023.

Giske vil ikke bekrefte opplysningene, men sier uansett at han er uaktuell.

– Engasjementet har jeg fortsatt, men det blir ikke som toppkandidat.

For tøff belastning

Interessen kommer fordi ordfører Rita Ottervik har gjort det klart at hun ikke ønsker å fortsette etter valget i 2023.

Men etter flere kontroverser de siste årene med blant annet varsler om upassende oppførsel, er Giske klar på hvorfor han ikke ønsker en slik debatt.

– Det var umulig å fortsette når aviser trykker anklager uten dokumentasjon. Det har vært for tøft å stå i for meg og for familien min, og det gjelder fortsatt.

I 2020 valgte Giske å si klart ifra om at han ikke lenger ønsker å være en del av politikken, etter at han er ferdig på Stortinget i høst.

Uaktuell er han, også i framtiden.

– I 2027 er jeg fylt 60 år, så tror jeg man må finne yngre krefter.

GIR SEG: Rita Ottervik gir seg som ordfører i 2023. Giske vil ikke følge i hennes fotspor, selv om mange ønsker det. Foto: Bjarte Johannessen / NRK

Tok kontakt med Giske

Selv om Giske ikke vil bekrefte at folk har ringt ham og at han har takket nei, er det andre som kan bekrefte forespørslene.

Nils Nesjan er en av dem som har tatt kontakt med Giske om ordførervervet.

Etter et intervju med TV 2 i januar, ringte han Giske for å høre hva han tenkte om å bli ordfører.

– Hvis han ønsket å stille som ordfører, ville jeg støtte ham i det. Men samtalen ble ikke noe dypere, for han sa at det var uaktuelt.

Nesjan har forståelse for at Giske ikke ønsker å flytte fra Oslo, men vil likevel fortsette å støtte hans kandidatur om han endrer mening i framtiden.

– Det er mange med meg som syns det er forferdelig at vi ikke bruker hans kapasitet, så flink som han er.

– En fryktelig god politiker

Karen Selvåg er en annen Ap-politiker i Trondheim, som sammen med Nesjan i lang tid har ønsket Giske som ordførerkandidat.

– Han er en fryktelig god politiker.

– Men er han ikke for kontroversiell?

– Jeg mener ikke det. Og jeg kjenner ikke Trond sånn som jeg leser om ham i avisene eller hører på nyhetene.

Både Selvåg og Nesjan tilhører Byåsen Arbeiderlag, men uttaler seg på vegne av seg selv.

Har mange støttespillere

Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan, er ikke overrasket over at flere ønsker Giske som ordførerkandidat i Trondheim.

Likevel tror hun det hadde blitt vanskelig for Giske å vinne fram i en slik kamp.

– Trond Giske har mange støttespillere i Trondheim Arbeiderparti, men også mange motstandere. Det er derfor vanskelig å se for seg at Arbeiderpartiet velger seg en ordførerkandidat som er så splittende som Giske. Ikke for politikken har står for, men fordi han er den han er.

– Tror du helt på Giske når han sier at han er uaktuell for evig tid?

– Giske har søkt politisk makt siden han kom inn i AUF på 80-tallet og det vil han nok fortsette med. Men det vanskelig å se for seg at han skal kunne få et framtredende politisk verv i overskuelig framtid, sier Bjørgan.

MANGE STØTTESPILLERE: Politisk kommentator Linda Bjørgan sier Giske har mange støttespillere i Trøndelag. Hun tviler likevel på at han vil være aktuelle for noen toppverv. Foto: Stein Roar Leite

Kan bli ny kvinnelig ordfører

Mange NRK har snakket med, er også kritisk til Giske som ordførerkandidat. Flere sier at det heller ikke har blitt diskutert eller nevnt som en reel mulighet.

Når Trond Giske selv kaller seg uaktuell som ordførerkandidat, kan det i stedet trolig gå mot en ny kvinne som ordfører i Norges tredje største by.

NRK vet at tidligere stortingspolitiker Karianne Tung er et brennhett navn.

– Det har jeg ingen kommentar til nå, skriver Tung i en SMS til NRK.

Jens Stoltenbergs tidligere rådgiver i Nato, Randi Ness, er også et navn som nevnes av flere.

Også dagens leder i Trondheim Arbeiderparti, Hanne Moe Bjørnbet, er nevnt som en mulig ordførerkandidat.

Karen Selvåg er tidligere ansatt i NRK, og er nå ansatt i et selskap som leverer kantinetjenester til NRK