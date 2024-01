Kortvarige nyttårsforsetter

Selv om mange nok vil innvende at det må være flere, har regjeringa strengt tatt to store velgerproblemer nå:

Slunken lommebok: Folk flest har fått det verre økonomisk. Rente, prisvekst, dyr strøm og svak krone gjør vi har mindre igjen i lommeboka. Uavhengig av hvem som har skylda så er det lett å la misnøyen gå ut over dem som faktisk styrer landet.

Sviktende tillit: Men et vel så stort problem er at folk flest ikke har så stor tillit til at regjeringa styrer landet på en god måte. Høyre og Erna Solberg nyter fortsatt en større styringstillit enn Støres ikke lenger fullt så ferske mannskap.

Det er det nok mange årsaker til: Nybegynnertabber. Mange kriser. Dårlig krisehåndtering. Svak kommunikasjon. Skandaler og uønskede statsrådsavganger.

Men nytt år, nye muligheter.

«I morgen begynner vi, alle, med nye ark og fargestifter til». Ordene kunne kanskje ha tilhørt statsminister Jonas Gahr Støre, men det var tilfeldigvis Høyre-leder Erna Solbergs nyttårshilsen på Facebook.

Det er mange som ville legge 2023 fortest mulig bak seg.

Politiske nyttårsforsetter

Regjeringa startet det nye året om ikke med blanke ark, så med nye strategier:

Lysere tider: Løfte om et økonomisk vendepunkt der folk skulle få det bedre.

Tøffere: De skal bli tøffere og freidigere overfor politiske motstandere. Særlig mener mange at Høyre har sluppet for billig unna.

Tydeligere: I tillegg skulle statsrådene bli flinkere til å vise fram hvordan de jobber for å gjøre hverdagen bedre for folk.

Det startet bra.

Støre og Vedum lovet bedre tider og at folk skulle få bedre råd i nyttårstalen til folket, og alle andre steder de slapp til.

Tøffere ble de også. Erna Solberg ble på en uke beskyldt for å lure velgerne og ikke være til å stole på.

Åpenbart et forsøk på å underbygge bildet av en svekket Høyre-leder som om ikke har et skjelett i skapet så i alle fall en løs kanon på hjemmebane.

Særlig den ferske kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun (Ap) lyktes med å snakke om saker som særlig foreldre er opptatt av. Som skjermbruk i skolen og russefeiring.

Oops!... I did it again

Men før utløpsdatoen på vanlige nyttårsforsetter var gått ut, befant regjeringa seg igjen i hengemyra.

Nok en statsråd måtte gå av på grunn av spøkelser i fortiden, og en annen henger i en tynn tråd.

Sandra Borch forlot sin post i rekordfart da det ble kjent at en betydelig del av hennes masteroppgave var kopiert fra andres tekster.

Nå er det opp til Nord universitet å vurdere om Ingvild Kjerkols masteroppgave også holder mål «plagiat-faglig». Om det i realiteten er universitetet som avgjør Kjerkols politiske framtid, virker uklart.

Det siste ordet er det uansett statsministeren som har.

Selv om svært få klandrer Støre for at verken han eller hans folk klarte å avdekke at tekstlikhet og plagiat var det neste på lista over politiske skandaler, er det han som må bære den samlede belastningen.

Da er det nok en mager trøst at også Solbergs ektemann Sindre Finnes fikk et uønsket comeback i mediebildet knyttet til sin akademiske karriere.

Mer støy, mer uro

Støres presentasjon av en ny statsråd druknet helt i spørsmål om Kjerkols masteroppgave.

Stakkars Støre gjentas det stadig, men hvilken leder vil egentlig bli syntes synd på?

Igjen reises spørsmålet om hans lederskap og hvorfor det er så mange skandaler i hans regjering.

Taletid og avisspalter han gjerne skulle brukt på å fortelle hvordan regjeringas politikk gjør livet til folk bedre, vies til nærlesning av fuskereglement og «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste».

Og selv om disse sakene ikke nødvendigvis skader partiet på målingene, så er de neppe egnet til å bygge opp styringstilliten.

Snarere tvert imot.

Det er ikke helt usannsynlig at Støre kjenner seg bitte litt igjen i Gro Harlem Brundtlands legendariske utbrudd på landsmøtet i tv-serien Makta: «Her skulle jeg liksom samle partiet, men så løper Reiulf paranoid rundt og Førde tror han blir nestformann så han kan kalle meg tjukk og være vanskelig».

Det er ikke alltid ting går helt som man hadde tenkt.

Skjelettløse skap søkes

Samtidig vokser den ulmende debatten om hva slags politikere vi ender opp med til slutt.

Lista over mulige skjeletter i skapet som må sjekkes ut, blir stadig lengre. Noen er bekymret for at lista for å bestå politiker-testen, legges for høyt. Særlig er dette noe det snakkes mye om på de politiske bakrommene.

De som insisterer på å ha makt, bør faktisk være bedre enn oss, mener BTs politiske redaktør Eirin Eikefjord.

E24s politiske redaktør Torbjørn Røe Isaksen er slett ikke så sikker på det, og mener at velgerne kan tilgi.

Den tidligere statsråden får støtte fra uventet hold, fra tidligere Ap-statsråd og nestleder Trond Giske. Han mener politikerne må bli rausere, med folk og med hverandre.

Samtidig er det vanskelig å se noen åpenbare alternativer. Politikerne må bli målt på de samme lover og regler som de lager for vanlige folk.

Like mye som at man ikke ønsker å finkjemme fortida etter politikere som en eller gang har jukset på en prøve, er det åpenbart at vi ikke kan ha en forsknings- og høyere utdanningsminister som har bedrevet omfattende juks og kopiering i sin egen master.

Men hvor skal den grensa gå? Det skulle jeg gjerne lest en masteroppgave om.