I si nye bok ser Trond Giske på kva han meiner har gått gale i Arbeidarpartiet og korleis han meiner dei skal få veljarane tilbake.

– Eg meiner me er i ei alvorleg krise. Eg trur ikkje eg kan hugse, i dei 40 åra eg har vore medlem, at det har vore meir alvorleg enn no.

Det sa Trond Giske til NRK i førre veke i forbindelse med boklanseringa.

«Verdt å slåss for» begynner i det Trond Giske trakk seg frå politikken.

Kjenner ikkje igjen partiet sitt

– Eg kjenner ikkje igjen partiet mitt, skriv Giske i boka.

Dette får han høyre frå veljarane og blant folk i partiet.

Gjennom ei historie om tida etter han trakk seg frå politikken og vegen tilbake til politikken, kjem Ap-politikaren med tankar om korleis partiet også skal kome seg tilbake til si stordomstid.

– Det er ei grunnleggande tillitskrise mellom dei tradisjonelle veljarane våre og partiet, legg han til.

Problemet er politisk

– Det som er Giske si analyse, som skil seg litt frå det partileiinga har sagt, er at problemet er politisk, det er ikkje kommunikasjonen som er problemet.

Det seier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.

Giske meiner partiet må gje betre svar på dei tinga veljarane bekymrar seg for i kvardagen.

Men kva er det som er verdt å slost for?

Tilbake til røtene

Giske avsluttar boka med å seie at det er opp til «oss» å sørge for at partiet ikkje søkk og forsvinn.

Han vil ikkje la det forgjengarane bygde opp, vere til inga nytte.

Dette meiner han er mogeleg dersom Ap har mot og vilje til å gjere det som trengst.

– Me må først spør oss «kven er det som har forlate oss?» og så spør «korleis får me dei tilbake?»

Han vil ta partiet tilbake til røtene.

Omslaget på boka er som ein gamal plakat frå arbeidarbevegelsen og det er hit Trond Giske vil ta Arbeidarpartiet – tilbake til røtene. Foto: Gisle Vagstein

Opnar opp for comeback i rikspolitikken

I førre veke blei det klart at Giske opnar opp for eit comeback i rikspolitikken.

– Det er mange som har vore på meg og ei Facebookgruppe med 8000 medlemar som ønsker meg tilbake på heiltid, seier Giske til NRK.

Han seier eit mogeleg comeback er avhengig av kva familien og lokallaget sitt meiner.

– Eg utelukkar det ikkje, men eg innelukker det heller ikkje. Eg er i tenkeboksen.