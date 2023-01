10 av 14 fylker så vekst i medlemstallet i 2022.

Det skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Fylkene med størst økning er Trøndelag, Finnmark og Nordland.

Skiller seg ut

Spesielt Trøndelag skiller seg positivt ut.

Nidaros Sosialdemokratiske Forum, som ledes av Trond Giske, hadde 321 betalende medlemmer i 2021.

Tallene for 2022 er 2968, opplyser Giske til NRK.

Les også: Giske kåret til «Årets Trondhjemmer». Stortingsrepresentant beskriver det som trist

Det innebærer at Trøndelag hadde opplevd tilbakegang i antallet medlemmer uten veksten til Nidaros.

– Det er ingen tvil om at det er ett fylke og spesielt ett lokallag som har fått mye oppmerksomhet rundt medlemstall i året som har gått, og jeg synes det er utrolig hyggelig at Nidaros og Trøndelag har fått så mange nye medlemmer til partiet.

Det sier partisekretær Kjersti Stenseng.

– Det er medlemmene våre som driver frem politikkutviklingen. For at vi skal treffe i det store og i det små, er vi helt avhengig av å være til stede over hele landet.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Har snudd trenden

Stenseng er klar på at ting nå ser lysere ut for Arbeiderpartiet.

– Vi hadde nedgang i flere år, så det at det er positive tall i 2021 og 2022 er jeg veldig glad for.

Og det er liten tvil om at mye av takken kan rettes mot Giske og Nidaros sosialdemokratiske forum.

– Trond Giske og Nidaros har gjort en stor jobb for å få nye medlemmer til Arbeiderpartiet, og det er jeg glad for. Men jeg er opptatt av at vi skal ha vekst i hele landet.