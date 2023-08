Yngvar Holt bor i Indre Østfold. Han er en av dem som har et hemmelig soppsted.

– Det er veldig sjelden jeg ser mennesker i det området. Det er i granskog og halvveis ned mot ei myr.

Som en skogvokter følger han med på kantarellen fra den er liten og til den vokser seg stor og stekeklar.

Og når NRK er på besøk, freser skogens gull i stekepanna sammen med smør og fløte.

Men Yngvar Holt holder seg til den gule soppen. Og det med god grunn – for ei hendelse for noen få år siden holdt på å få et tragisk utfall.

En liten hvit sopp

Den dagen dukket Holt sin nabo, Tore, opp på døren. Han lurte på om Yngvar visste hvilken sopp han hadde i hånden.

– Jeg trodde det var en fåresopp. Det var ikke i mine tanker at det var snakk om en hvit fluesopp. Når man gjør en slik feil, blir man skremt av seg selv, sier Holt.

Tore Iversen skulle nemlig lage middag til kona kom hjem fra jobb. De hadde bryllupsdag. Og på menyen stod blant annet soppstuing.

– Vi kan le av det nå, Yngvar, og det var like mye mitt ansvar å sjekke, sier Iversen.

Han forteller videre at de spiste middagen, og at det skulle gå et halvt døgn før de merket noe.

– Det skumle med den soppen er at du ikke kjenner noe før etter 12 timer. Og da er det for seint, sier Tore Iversen.

Det er lurt å se på baksiden av soppen for å finne ut hvilken type det er. Den første er hvit fluesopp, mens den andre er fåresopp.

Lå på gulvet med kramper

Det hele startet som en omgangssyke. Iversen kastet opp, men samme hvor mye han spydde, så ville ikke kvalmen avta. Han fikk også kramper i føttene.

– Jeg passet barna til et vennepar av oss, så jeg ringte faren og ba han om å hente dem. Når han kom, lå jeg på gulvet med kramper i begge beina, forteller Tore Iversen.

Ambulansen ble tilkalt, og faren til barna sendte med rester av soppstuingen til sykehuset. På tur dit hadde også kona til Iversen blitt syk, så de plukket henne opp på vegen.

– Hadde vi ikke kommet dit så raskt og startet med dialyse, hadde det ikke gått så bra.

Nå er begge de to karene blitt hakket mer skeptisk til sopp.

– Man blir litt skremt. Når jeg ser en hvit sopp så tenker jeg på denne historien, sier Holt.

– Jeg tror vi begge har skjønt hvor lett man kan ta feil, fortsetter Iversen.

Tall fra Giftinformasjonen viser at det har vært en økning på 44 prosent i antall henvendelser i år, sammenlignet med snittet av de siste fem årene.

Yngvar Holt med kurven full av kantarell. Foto: Privat

Dette er de farligste

Trond Kristian Schumacher er lege, mykolog og professor emeritus i biologi. Eksperten tror interessen for sopp har økt i befolkningen fordi man er mer opptatt av hva man spiser.

– Det er en slags grønn bølge. Man vil lære naturen å kjenne, og vite hvilke planter og spiselige sopper naturen har å by på, sier han.

Mykologen forteller at den hvite fluesoppen er blant de aller giftigste vi har i Norge. I tillegg til den grønne «broren». Og at disse to er spesielt farlige for leveren vår.

I tillegg har man spiss giftslørsopp. Denne ødelegger nyrene.

Men hvorfor er det så lett å ta feil?

Slik ser spiss giftslørsopp ut. Denne klarer å destruere nyrene våre med kun en bitte liten bit. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum

– Snu soppen rundt

– Man må lære hva man skal lete etter av kjennetegn. Og da må man ikke la seg villede av fargen. Det er mange sopper som er hvite. Du må snu soppen og se på undersiden, sier Schumacher.

Den hvite fluesoppen har for eksempel skiver som sitter tett i tett på undersiden. Mens fåresoppen har porer eller rør, forklarer eksperten.

Hjemme hos Yngvar Holt i Halden er soppstuingen ferdig. Han spør om sin gamle nabo, Tore Iversen, vil smake.

– Jeg har nettopp spist, ellers takk, er svaret.