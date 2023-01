Soppen i The Last of Us er ekte, men kan den gjøre mennesker til zombier?

Når folk tenker på sopp, så er det som regel i retning av koselige soppturer med kantareller og steinsopp.

Ikke morderiske soppsporer som tar over verden og gjør mennesker om til tankeløse monstre.

Det er for øvrig akkurat det som skjer i HBO-serien «The Last of Us».

Soppen kalt «cordyceps» er en parasittsopp som tar bolig i insekter og tar over kontroll over kroppen dens.

I serien utvikler denne soppen seg til å kunne gjøre det samme mot mennesker.

Men en apokalyptisk hendelse av denne hendelsen er vel umulig.

Eller?

Sånn her kan det se ut når soppen overtar kroppen til en maur. Foto: Erich G. Vallery / USDA Forest Service

Zombie-soppen finnes i Norge

Soppen cordyceps er faktisk en ekte soppart, som ofte blir omtalt som «zombie-sopp».

På norsk har den blitt tildelt det flotte navnet: Snylteklubbe.

– Det er fordi de er litt klubbeformet når den vokser ut av insektet de snylter på, forteller insektforsker ved Nord Universitet, Gunnar Kvifte.

– Det er mange kule konsepter i naturen som man kunne laget serier om, sier Gunnar Kvifte som selv ikke har sett serien «The Last of Us». Foto: Privat

Før snylteklubben blir til den soppformede soppen, lever den som parasitt inni insekt.

– Hvis soppene dukker opp i riktig insekt, så påvirker det adferden til insektet. Parasitten får insektet til å gjøre ting som det ellers ikke ville gjort. Det er ganske vanlig.

Soppen er et nettverk av mange tråer som går inn i ulike deler av kroppen insektet.

– Lignende påvirkning er også kjent i så avanserte dyr som fisk og smågnagere.

– Jeg vet at zombie-sopp finnes i Norge. Jeg ser de kanskje hvert andre eller tredje år.

SOMMERFUGLPUPPE: Her vokser en snylteklubbesopp ut av en sommerfuglpuppe. Foto: Håkon Holien

TV-serien som er basert på et spill har fått stor suksess over hele verden.

Den første episoden ble en av de mest sette noensinne på HBO, melder Variety.

– En mesterlig fortalt historie, som røsket tak i følelsene mine og filleristet dem, skrev anmelder Marte Hedenstad i Filmpolitiet.

Får mennesker til å ta sjanser

– Kan soppen gjøre mennesker til zombielignende vesen?

– Teoretisk sett burde det være mulig, sier forskeren.

Ifølge Kvifte har mennesker tidligere fått påvist en lignende parasitt kalt toxoplasma gondii, som finnes i katter. Det er gjerne katteeiere som pådrar seg dette.

– En studie tyder på at mennesker med toxoplasma har større sannsynlighet for å havne i trafikkulykker. De tar større sjanser.

– Men dette vet vi fryktelig lite om.

Man regner med at det ikke er så farlig for mennesker, ettersom vi ikke har den samme evolusjonen som smågnagere – som er mest utsatt for denne parasitten, understreker han.

TV-serien er basert på et spill med samme handling. Her ser vi en av skuespillerne utkledd som en soppinfisert person. Foto: HBO Max

Han tror også vi ville oppdaget det ganske raskt om en parasitt skulle utviklet seg i den retningen hos mennesker:

– Det tar ganske mange generasjoner med evolusjon før en sånn kobling blir effektiv.

– Mennesker følger jo med på sykdommer og parasitter. Vi har et godt beredskapsapparat som maur og smågnagere ikke har. De har ikke noe folkehelseinstitutt.

Om det skulle blitt oppdaget infeksjoner som ga adferdsmessige utfordringer, ville de nok blitt tatt hånd om før det ble en like stor utfordring som vi ser i «The Last of Us».

Må være mer på ballen

I TV-serien får global oppvarming til dels skylda for soppspredningen.

Det har god rot i virkeligheten, mener Kvifte.

– Varmere klima fører til at mikroorganismer utvikler og formerer seg fortere. Det betyr at soppen får en raskere evolusjon.

Derfor må vi må være mer på ballen, forteller han.

Dersom snylteklubben blir mer utbredt kan det gå utover hele økosystemet vårt, opplyser han.

– Det kan påvirke insektbestanden. Alt som påvirker insektbestandene vil også påvirke økosystemet – som til syvende og sist påvirker menneskene.

Soppen påvirker hjernen til insektene slik at de begynner å oppføre seg slik at det gagner soppen, for eksempel at larven graver seg ned før forpupping. Foto: Klaus Høiland / SNL

På liste over verdens viktigste legemidler

Vi kommer altså ikke til å bli zombier med det første.

Men syltesnabben har derimot noen egenskaper som kan hjelpe oss mennesker.

– I Kina bruker de den i tradisjonell medisin. Du kan også kjøpe det som kosttilskudd i en del alternativbutikker.

I en av soppene i arten er det blitt funnet et stoff som heter ciklosporin.

– Det er et immundempende stoff som står på WHO sin liste over 100 viktigste legemidler i verden.

Noen varianter av snylteklubben produserer altså kjemikalier som kan ha veldig gunstige gevinster.

– Moderne transplantasjon ville ikke vært mulig uten denne soppen.

Det er ganske mange arter av snylteklubben. Hver sopp er ofte spesialist på en insektart og har vi veldig mange insektarter.