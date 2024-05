– Vi har bidratt med økonomisk støtte gjennom en tilskuddsordning for trua arter som vi forvalter. Vi har gitt 25.000 kroner i år til å ta vare på dette området, fordi det ble flompåvirket i fjor. Så har vi tidligere gitt noe tilskudd for å prøve og få arten til å etablere seg på et annet område i nærheten, forteller Kristiansen. Fra venstre: fagkonsulent Geir Høitomt Kistefos Skogtjenester AS, Seniorrådgiver Statsforvalteren Victoria Marie Kristiansen og Grunneier Anita Lund.

Foto: Andreas S. Mathismoen / NRK