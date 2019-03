Verge mener operasjon ødela drapstiltalte psykisk

Den unge afghaneren beskrives som gutten som ikke ville spise middag alene på asylmottaket, fordi det var kjedelig. Han likte å trene, spesielt å bokse. Selv om han ikke var den som gjorde mest ut av seg, var han gjerne med på kortspilling på asylmottaket. Eller inviterte de andre beboerne til rommet sitt for te.

Men plutselig skjedde det noe med ham, ifølge noen av hans venner og bekjente. Torsdag vitnet fire av dem i saken hvor 18-åringen er tiltalt for dobbeltdrap og drapsforsøk.

– En øyeoperasjon var utløsende faktor for at han utviklet psykiske problemer, sa hans tidligere verge.

– Var i sjokk da han kom ut fra operasjonsstua

Den nå tiltalte 18-åringen måtte operere i mai 2018 fordi han hadde fått en ball i øyet.

– Da han kom ut fra operasjonsstua, var han i sjokk. Han gikk bare rett ut. Han hadde hatt veldig vondt. Operasjonen var åpenbart ikke vellykket, sa den tidligere vergen i vitnemålet.

Han måtte operere enda en gang.

Hun sier at hun fortalte Trondheim kommune om at han slet psykisk da det ble klart han skulle bosettes her.

Kort til etter dobbeltdrapet fikk den tidligere vergen vite at 18-åringen hun kjente var siktet.

– Han må ha vært psykotisk. Det var det første jeg tenkte, sa hun i retten.

En av vennene hans fra asylmottaket i Lyngdal fortalte også om en ung mann som brått endret personlighet. I retten gjentok han at endringen skjedde etter øyeoperasjonen.

Ifølge ham begynte den nå tiltalte å tvile på vennskapene til kameratene og miste interessen for mat og trening. Han skal også ha blitt glemsk og begynt å banne, noe han aldri hadde gjort før.

Ytterligere to venner av tiltalte vitnet torsdag.

– Han begynte å krangle med folk, sa den ene.

De to vennene hadde hver sin telefonsamtale med 18-åringen like før han ble pågrepet etter drapene. En av vennene som vitnet hadde en ti minutter lang samtale med ham.

Ifølge vitnet var han lei seg i stemmen under samtalen, men sa ingenting om at noen var drept.

LIKE FØR PÅGRIPELSEN: Kameraten som tiltalte pratet med her, vitnet i retten torsdag. Tiltalte ble pågrepet her, på bussterminalen i Trondheim, like etter samtalen. Foto: Politiet

Den ene drepte var på flyttefot

Den tiltalte er opprinnelig fra Afghanistan. Han fikk midlertidig opphold i Norge i fjor høst. Etter å ha vært på seks asylmottak rundt i Norge siden 2015, ble han bosatt i Trondheim.

18-åringen flyttet inn i et bofellesskap med Nasratullah Hashimi – 19-åringen han nå er tiltalt for å ha drept. Han er også tiltalt for drapet på Reza Alizada og drapsforsøk på de dreptes gode venn, 18-åringen som torsdag angrep tiltalte i retten.

Tiltalte sier at han ikke husker noe fra drapskvelden.

Under forklaringen sin mandag sa han at han ikke trivdes i leiligheten, fordi den var så trang.

– Det føltes som jeg befant meg i en grav, sa han via tolken sin i retten.

SKULLE FÅ STØRRE ROM: En av de dreptes kamerater sa i retten at tiltalte skulle overta det største rommet i bofellesskapet. Foto: Morten Andersen / NRK

Soverommet besto av en enkeltseng, som så å si dekket hele rommet.

Mohammad Khaled (18) var venn av drepte Nasratullah Hashimi, og vitnet i retten torsdag. Han fortalte at de to hadde skrevet kontrakt på en leilighet de skulle flytte til i oktober – rundt en halv måned før Hashimi ble drept.

VITNET: Mohammad Khaled var ofte sammen med tiltalte da han besøkte sin nære venn, som nå er drept. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Han var alt for meg. Vi planla livet vårt videre. Han hadde en god personlighet, sa vennen i retten.

Ifølge Khaled var det godt forhold mellom tiltalte og Hashimi, og alltid god stemning i bofellesskapet. Etter vitnemålet sitt viste han fingeren til tiltalte.

– Jeg mener at han lyver. Jeg er sikker på at han ikke var psykotisk, sier Khaled til NRK.

Khaled forteller at den nå tiltalte 18-åringen hadde fått beskjed om at han kunne overta Hashimis soverom, som var større.

Fredag skal blant andre representanter fra Trondheim kommune vitne i retten.