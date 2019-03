Den overlevende gikk til angrep på tiltalte i retten

Angrepet skjedde i en pause i retten. Den tiltalte 18-åringen ble ikke skadet.

Han satt ytterst på tiltalebenken, og hadde en av forsvarerne sine på sin venstre side. Dette er første gang i retten at han har hatt denne plasseringen. Under forhandlingen har han sittet mellom sine to forsvarere.

Flere politifolk sto like bak da den fornærmede slo.

Aktor Kaia Strandjord er overrasket over at et slikt angrep kan skje, med så mange politifolk i rettssalen.

Fornærmede ville si noe til tiltalte

Den fornærmede skal like før angrepet ha spurt politiet om han kunne si noe til tiltalte.

Han lente seg ned mot tiltalte, som om han skulle hviske ham noe i øret. Like etter slo den overlevende 18-åringen tiltalte i ansiktet.

Rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett startet mandag. En 18-åring, opprinnelig fra Afghanistan, er tiltalt for drapet på Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) og drapsforsøk på 18-åringen som nettopp angrep ham i retten.

Tiltaltes forsvarer: – Hørte et smell

Den overlevende ble geleidet ut av rettssalen av flere politifolk.

Retten skulle egentlig starte opp igjen etter en ti minutter lang pause. Oppstarten ble utsatt på grunn av angrepet.

SPURTE OM Å SI NOE: Den fornærmede skal ha spurt om å få si noe til den tiltalte. Like etter slo han ham. Den fornærmede har samtykket til at NRK bruker bilde av ham, men ikke navn. Foto: Kari Sørbø / NRK

Forsvareren til tiltalte, Tore Angen, sier til NRK at han ikke oppdaget at den fornærmede kom før han hørte et smell. Da snudde han seg og forstod at tiltalte var blitt slått i ansiktet av fornærmede.

Klokken 11.20 kom dommer Østerbø tilbake til rettssalen.

– Fornærmede er et annet sted på huset for å komme til hektene igjen, sa Østerbø.

Den tiltalte er tilbake i rettssalen. Han sitter slik han stort sett har gjort så langt i rettssaken: med hodet bøyd ned mot fanget sitt.

Frem til nå har den fornærmede 18-åringen vært svært rolig og reservert i retten. Bistandsadvokaten hans, Sigrun Dybvad, vil ikke si noe før hun har fått avklart med klienten sin.