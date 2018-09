Tiltalt for grove seksuelle overgrep – etter ni år stilles han for retten

I neste uke stilles mannen for retten i Fosen tingrett.

– Han er tiltalt for grove forhold, sier aktor i saken, Kaia Strandjord.

Tiltalen går ut på seksuelle overgrep mot datteren over mange år, fra jenta var fem år gammel.

Overgrepene skal ha skjedd på et feriested i Trøndelag samt hjemme hos mannen, ifølge tiltalen.

Tiltalt allerede i 2009

Da tiltale ble tatt ut i 2009, forsvant mannen ut av landet. Han møtte ikke opp da rettsaken skulle starte i januar 2010, og etter hvert ble han etterlyst av Interpol via Kripos.

Etter den tid har tiltalte vært forsvunnet, helt til politiet igjen kom på sporet av ham i sommer. Da skal mannen ha henvendt seg til ambassaden i Vietnam for å få ordnet med pass.

– Vi fikk signaler om at han oppholdt seg i Vietnam via Interpol, og at det var en situasjon med inndragning av pass, sier politiadvokat Anita Ravlo Sand ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen ble pågrepet på Gardermoen 3. august i år.

– Det er veldig bra sett fra fornærmedes side at tiltalte nå stilles for retten. Hun har gått i uvisse over lang tid, og for henne blir det godt med en avklaring, sier Strandjord.

Tiltalen er ni år gammel, men i neste uke må en mann i slutten av femtiårene møte i retten for grove overgrep mot sin datter etter å ha vært på rømmen helt siden tiltalen ble tatt ut. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Innrømmer overgrep, men langt fra det tiltalen beskriver

Mannen i slutten av femtiårene har sittet i varetekt siden pågripelsen. Ifølge tiltaltes forsvarer erkjenner mannen delvis straffskyld, men på langt nær så omfattende som tiltalen går ut på.

– Min klient erkjenner overgrep, men i veldig lite omfang. Han mener tiltalen er feil både når det gjelder tidsrommet overgrepene skal ha skjedd og graden av alvorlighet, sier mannens forsvarer Tore Angen.

– Denne saken har stått på vent i mange år. Vi er veldig fornøyde med at vi nå får gjennomført hovedforhandlinger i tingretten etter så lang tid, sier Ravlo Sand.

For fornærmede er det en lettelse at tiltalte er pågrepet og at saken kommer opp.

– Denne saken har vært en stor påkjenning siden hun leverte anmeldelse i 2009, sier fornærmedes bistandsadvokat, Halvor Hjelm-Hansen.

– Det har vært en lettelse at han er pågrepet og at saken nå kommer opp for domstolen og får en strafferettslig avklaring, sier Hjelm-Hansen.

Aktor i saken, Kaia Strandjord, sier tiltalen mot mannen er grov. Foto: Frank Almås / NRK

Det er satt av to dager til rettssaken.