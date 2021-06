Overgrepsdømt mann varetektsfengslet i Norge etter soning i Gambia

Mannen i 50-årene ble dømt for overgrep mot seks gutter i Gambia.

Han er nå også siktet for overgrep som skal ha skjedd i Norge mellom 2008 og 2010. Han nekter straffskyld, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett mandag. Han er nå varetektsfengslet i fire uker.

Overgrepene i Norge skal ha skjedd på et feriested i Trøndelag, samt hjemme hos mannen.

– Vi var i et dommeravhør tilbake i 2017 og det ble da utferdiget en siktelse. Den fortalte jeg ham i går at politiet nå vil bruke mot ham. Han var ikke informert om dette fra politiet og jeg er undrende til at de har holdt dette skjult for ham, sier hans forsvarer Sigurd Klomsæt til NRK mandag.

Ifølge kjennelsen fra retten er han ikke villig til å forklare seg for politiet i avhør.

Pågrepet på Gardermoen

Mannen ble pågrepet da han ankom Oslo lufthavn i går.

– Han var ferdig sonet og ble overført til immigrasjonsmyndighetene i Gambia. De sendte ham ut og han ble pågrepet av norsk politiet da han landet på Gardermoen søndag, sier politiadvokat Rita Parnas til VG.

Advokat Klomsæt sier han besøkte mannen i Gambia i 2011. Siden det har han hatt kontakt via kjente i det Gambiske miljøet.

– Han har hatt en svært vanskelig og tung soningssituasjon. Han er blitt beskrevet i perioder som å være et levende lik, forteller Klomsæt, som har kjent til mannen så langt tilbake som i 2002.

Mindreårige gutter

Mannen i 50-årene ble pågrepet av gambisk politi i 2010 etter at myndighetene i landet ble tipset av norsk politi.

Da politiet oppsøkte mannen, hadde han angivelig flere mindreårige gutter på soverommet i huset hvor han bodde.

Mannen var da siktet for flere av forholdene som ikke var rettslig avgjort i Norge. Han er, også før sakene i 2009, dømt for overgrep mot barn, blant annet mot sin egen sønn.