Unge blir «kjendiser» over natten: – Kan ha negative konsekvenser

Mange unge bruker den kjente appen TikTok for å dele videoer og underholdning. Mennesker fra verden over kan få opp akkurat din video, og like, dele eller kommentere den.

Men hva hadde du gjort dersom du våknet en dag og så at flere millioner mennesker har sett det du har delt på appen?

For «Tiktokerne» Ronja Vestlund Bysveen (22) og Emilie Lein (19) kom det hele som en stor overraskelse.

– Da jeg sto opp en dag hadde videoen jeg la ut kvelden før plutselig fått en million visninger, sier Ronja.

Dette er TikTok: Ekspandér faktaboks På plattformen kan man dele videoer fra 30 sekunder til 3 minutter.

Innholdet i videoene varierer kraftig - alt fra dans til humor og politikk deles på plattformen.

Hovedsiden kalles "for you page" - der kan du få opp videoer fra hele verden.

TikTok styres av algoritmer som gjør at du får opp videoer som ligner på dem du har likt, eller sett flere ganger.

Har fått økt selvtillit

Ronja startet å legge ut videoer på plattformen da pandemien brøt ut, etter oppfordring fra venner og familie.

Dette tror hun kan ha overrasket flere.

– Jeg har vel lenge blitt sett på som stille og sjenert, så det kom nok som et sjokk da flere startet å få meg opp på sin «for you page», sier Ronja.

Hennes mest sette video har 11 millioner visninger, der om lag halvparten av seerne kommer fra USA.

Ronja Vestlund Bysveen TikTok Du trenger javascript for å se video.

– Det har gitt meg mer selvtillit å være på plattformen. Jeg får vist meg selv slik jeg er med venner, at jeg liker å tulle og ha humor, sier hun.

Klassekamerater kunne le

19 år gamle Emilie startet med TikTok da hun var 14. Nå har hun nesten 2 millioner følgere på plattformen.

Å lage videoer ble et slags fristed for henne, da fotballen ble en større del av livet.

– Det ga meg muligheten til å fortsette å være kreativ på fritiden. Jeg elsker å kunne dele og lage innhold, sier Emilie.

Du trenger javascript for å se video.

Likevel har det ikke alltid vært lett å gå viralt.

For å kunne satse fullt på fotball flyttet Emilie fra Haugesund til Trøndelag.

– Det var noen ubehagelige episoder der jeg opplevde at nye medelever spilte av videoene mine og lo av meg, istedenfor med meg som er målet med videoene.

Hun har likevel fortsatt å dele innhold, og hun understreker at det har vært langt flere positive opplevelser ved å gå viralt enn negative.

– Jeg har fått muligheter jeg aldri ville vært foruten takket være sosiale medier. At jeg har valgt å eksponere meg er et valg jeg selv har tatt, og må derfor regne med at alt ikke bare er en dans på roser.

– Finnes ikke nok retningslinjer

Begge «Tiktokerne» har opplevd å få negative kommentarer på videoene sine.

Likevel holder de seg positive til plattformen.

– Jeg leser alle kommentarene jeg får og syns det er veldig gøy med tilbakemeldinger. Dersom noen har noe negativt å si svarer jeg hyggelig tilbake, da pleier de å si unnskyld, sier Emilie.

Ofte er det anonyme brukere, uten navn eller bilde, som etterlater kommentarer.

Dette mener leder i Press – Redd Barna ungdom, Lea Mariero, er et problem.

– TikTok er for de aller fleste et gøy og trygt sted, men det er fortsatt mye som må skje der når det kommer til trussel. Man ser at mange plattformer ikke har kontroll, sier Mariero.

Hun mener at det å gå viralt nødvendigvis ikke er negativt, men at det kan bringe med seg negative konsekvenser.

– Det finnes ikke nok retningslinjer på plattformene i dag. Vi ser at i løpet av de ti årene Instagram har eksistert, har det først i dag kommet tydelige krav om merking, sier Mariero.

Press står blant annet bak utdelingen av Gullbarbien som deles ut til en person eller bedrift som har negativt påvirket kroppspresset blant unge.

Mariero mener at merking av videoer kan være en motvirkning på netthetsen flere barn og unge kan oppleve på sosiale medier.