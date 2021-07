Dropper nesesprayen – putter hvitløk i nesen i stedet

Pollensesong og sommerforkjølelse – det er mange som trenger en neserens i disse tider. På TikTok har flere begynt å ta til hvitløken.

Under emneknaggen #garlicinnose ligger det tusenvis av videoer med brukere som putter en hvitløkfedd i hvert nesebor.

Videoene har til sammen over 50 millioner visninger.

Her kan du bli vitne til store, slimete snørrbobler av verste sort.

ÆSJ? Den ene brukeren skriver «WARNING: KINDA GROSS» under videoen hun postet, som betyr «Advarsel, ganske ekkelt». Skjermdumper fra TikTok tatt 12. juli 2021 klokken 11:44. Foto: Skjermdump

Grønnsaken ser ut til å løsne opp slimet, slik at det renner ut. Mange TikTok-brukere hevder det funker – og det ser jo unektelig slik ut.

16-åringen Magnus Veierland postet selv en video på brukeren sin, der han testet ut hvitløk-trikset.

– Jeg hadde jo sett trenden, og det var jo litt spennende å prøve selv da, for å se om det fungerte, sier han.

Sent en natt, da han var forkjølet og ikke klarte å sove, snek han seg inn på kjøkkenet og hentet et par fedd fra kjøleskapet.

– Først begynte det å svi litt

Veierland sier at «hacken» hjalp. «Nå har jeg en ren nese som lukter hvitløk», skrev han i TikTok-videoen.

VAR FORKJØLET: Magnus Veierland var desperat etter å få rensket nesen. Skjermdump fra TikTok tatt 12. juli klokken 11:49. Foto: Skjermdump

– Hvordan merket du at det funket?

– Først begynte det å svi litt, og så begynte det å smålig renne fra nesa. Snørret hang ikke fast i hvitløken som jeg har sett det har gjort med flere, men det var bare å blåse litt, så kom det meste ut, forteller 16-åringen.

Ikke noe hokus pokus

Jeanette Buraas hadde bihulebetennelse og var desperat etter å puste ordentlig igjen.

– Jeg hadde sett den på TikTok flere ganger, så tenkte jeg «Åh, tenk så deilig det hadde vært om det funka», sier hun.

Hun satt en halvtime med to skrellede hvitløkfedd i nesen. Men hun var fortsatt like tett.

NEDTUR: Da Jeanette Buraas var syk, prøvde hun «hacken», men uten hell. Skjermdump fra TikTok tatt 9. juli 2021 klokken 13:32. Foto: Skjermdump

– Ifølge ei dame i kommentarfeltet, skulle jeg ha kuttet av litt av toppen, forteller Buraas.

Ketil Skjøstad har lang erfaring som øre-nese-halsspesialist.

Han har derimot aldri vært borti pasienter med hvitløkfedd sittende fast i nesen. Men han advarer ungdommer mot å prøve dette mot tette neser.

PASS PÅ: Ketil Skjøstad fra Trondheim sier ungdommene bør være forsiktige med å putte ting der de ikke skal være. Foto: ØNH Legen

Kan skade slimhinnen

Særlig peker han på faren med å få den i vrangstrupen, hvis biten er liten nok og dyttes langt nok bak. Uansett hvor gammel du er.

– Her snakker vi om ungdommer og voksne, men det kan fortsatt være en risiko for at den kommer i luftrøret, og da kan situasjonen bli veldig kritisk, sier Skjøstad.

I tillegg forteller han at det kan medføre skade på slimhinnen.

TRENDY: Videoer tagget med #garlicinnose har 50 millioner visninger på TikTok. Skjermdump fra TikTok tatt 12. juli 2021 klokken 11:47. Foto: Skjermdump

Likevel er han ikke helt imot bruken av hvitløken. Han synes det bør forskes mer på virkningene av stoffene i den.

– Hvis ungdommene opplever at det åpner opp i nesen, kan det jo ha en effekt. Det skulle blitt gjort studier på det, og kanskje gitt et tips videre til de store nesespray-produsentene, sier spesialisten.