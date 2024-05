– Vi tenker først og fremst at det blir en veldig kul opplevelse. Og det er kult at det kommer så mange folk, sier Mari Kristine Vik.

Hun er en av spillerne på det historiske kvinnelandslaget i futsal, som tirsdag møter Belgia på hjemmebane.

Mari Kristine Vik klar for futsalkamp. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Tidligere på dagen var det solgt 1200 billetter til kampen som spilles i Kolstad Arena.

– Det er vi fornøyde med. Vi håper at det blir 100 til. Herrelaget spilte landskamp på Stjørdal i 2012; da kom det 1308, så vi håper på å slå det.

Det sier Morten Ravlo, NFFs sportssjef i futsal. Han leder både herre- og kvinnelaget.

– Jeg forventer at vi kommer utpå og viser at vi kan konkurrere, og at vi legger igjen alt vi kan på banen. Resultatmessig er vanskelig å si når vi er helt ferske.

Les også Hetsa kvinnefotball i beste sendetid: – Det er ingen som er interessert

Historisk begivenhet

Fotballpresident Lise Klaveness sier dette er en historisk begivenhet.

– Det er selvsagt på høy tid å også få et landslag på kvinnesiden i gang, sier hun.

Klavenes påpeker at forbundet gleder seg veldig over utviklingen futsal har hatt i Norge de siste par årene og rose fagsjef Iver Strandheim for jobben med det.

Foto: NTB

– Han er en stjerne som gjør en vanvittig god jobb på området. Lagstallene har økt enormt, sier presidenten på reisefot.

– Når kampen spilles er jeg og den norske delegasjonen på vei til FIFA-kongress i Bangkok, så jeg får dessverre ikke vært der under kampen. Men vi heier inderlig fra avstand og ønsker det norske laget lykke til i sin første kamp med flagget på brystet.

Norges landslag i futsal Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Oppbygging til VM-kvalik

Belgia har hatt kvinnelandslag siden 2018. Av cirka 30 lag er de ranket som nummer 12 i Europa, forteller Ravlo.

– Så de har holdt på i ganske mange flere år enn oss, og det betyr mye å ha erfaring.

For Norge er det største målet oppbygging mot VM-kvalifisering til høsten.

– Det er spesielt med den første historiske landskampen, og det er lagt opp til stor fest. Jentene er ikke vant til å få så stor oppmerksomhet, så det kan slå ut både den ene og den andre vegen, sier sportssjefen.

Internasjonal oppmerksomhet

Iver Strandheim, futsalansvarlig i NFF, er glad for at de har klart å lage den festen de ønska for den historiske kampen.

– Vi er først og fremst både veldig spente og veldig stolte over at vi skal komme i gang og at vi har fått så god respons på kampen, sier han.

Ravlo beskriver det som helt fantastisk å få til dette på norsk jord.

– Det gir oppmerksomhet internasjonalt at vi har startet kvinnelandslag. Det legges også merke til og at det er så stor oppmerksomhet rundt den første kampen.

Les også Mener VM-håpet lever for Northug – disse distansene kan han gå

At den første kampen spilles i Trondheim er ikke tilfeldig.

– NFF Trøndelag er dyktig til å legge til rette for futsal-aktivitet, sier Ravlo.

– På herresida hatt veldig gode klubblag. Siden 2008 har godt over halvparten av pokalene havnet i Trondheim.

Lagoppstillinga til tirsdagens historiske kamp. Grafikk: Sitron Media/NFF

Mange trøndere

På kvinnelandslaget spiller 11 av 16 spillere i trønderske klubber. 13 er fra Trøndelag.

Mari Kristine Vik spiller til vanlig for Tiller IL.

– Det blir en fysisk og tøff kamp mot et lag som har en del erfaring. Men det blir veldig artig, sier hun.

At det er stort å være en del av det historiske landslaget legger hun ikke skjul på.

– Det er klart at det betyr veldig mye – vi har endelig fått den samme muligheten som herrene har hatt. Vi som gruppe synes det er veldig kult.

Les også Rosenborg møter Manchester United i sommer

Noen timer før kampstart var Ravlos beskjed til de nye landslagsspillerne å senke skuldrene og konsentrere seg om arbeidsoppgavene.

– Og ikke minst: At de skal gi alt de har og nyte øyeblikket, sier han.