Thomas fra Fosen ble verdensmester i skreifiske

VM i skreifiske i Svolvær er en av verdens største fiskekonkurranser, i år var det med 70 båter og rundt 600 deltakere fra åtte nasjoner.

Årets fiske har ikke vært av det beste, og sammenligna med tidligere år har 2017 vært dårlig.

Men forholdene er like for alle og til slutt var det en trønder som hadde best fiskelykke.

Thomas Kløften fra Brekstad stakk av med seieren i årets VM i skreifiske. Seierstorsken veide 23,8 kilo. På andreplass kom Nils Beisland med 21 kilo og Line R. Dokset ble nummer tre med en torsk på 20,4 kilo.

– Ja det gikk kjempefint, litt mye bølger med det gikk bra. Det var veldig heldig i dag så jeg er godt fornøyd, sier den nybakte verdensmesteren til NRK.