Dårlig fiske i deler av Lofoten: – Håper trenden snur i helga

– Sammenlignet med de siste årene har 2017 vært dårlig. Mens det er brukbart fra Henningsvær og vestover har skreien tydeligvis ikke funnet seg til rette lengre østover, sier Terje Amundsen.

Amundsen driver Nessan Fisk AS på Liland i Austnesfjorden (se kart). Han er ikke helt fornøyd med årets sesong, men håper trenden snart vil snu.

– Et godt år blir det ikke uansett. Vi får se hva som skjer i helga, det er siste sjans for å berge seg, sier Amundsen, som ikke vil overdrive situasjonen.

– De siste årene har det vært masse skrei. At vi får et litt dårligere år etter mange gode er kanskje ikke så unormalt. Dette har skjedd før, også.

De foregående årene er det tatt imot 1000 tonn fisk til bruket ifølge Fiskeribladet Fiskaren. Etter et «lite blaff» utenfor Svolvær onsdag ble det dårlig igjen, opplyser Amundsen overfor Fiskeribladet.

Åtte nasjoner deltar

I helga arrangeres VM i skreifiske med deltakere fra åtte land. Både Norge, Sverige, Finland, Russland, England, Nederland og Frankrike er representert.

Arrangør Sten-Ståle Sortland medgir at innsiget av fisk har gått noe trått fra Røst og innover, men at han tidligere i uken hørte at det hadde blitt tatt noe på havstykket som er kjent som Høla (mellom Skrova og Svolvær).

– Vi har troen, sier Sortland, som opplyser at cirka 200 båter var ute på havet i dag i forbindelse med arrangementet i går.

Lørdag er det ventet 600.

– Det er ikke det beste været, fredag var det sørvest liten kuling. For de store båtene er det ikke noe problem, men for de mindre på 30–40 fot er det litt verre.

En fiskebåt på vei mot land. Årets lofotfiske har vært preget av en del uvær, ifølge Råfisklaget. Foto: Helge Lyngmoe

– Ikke funnet skrei

Fiskerne kan fiske i et relativt stort område. Tross noe dårlig vær under årets utgave lover Sortland et spennende program.

Likevel: Lofotposten snakket fredag med fiskere som fortalte om laber stemning.

– Vi har lett over hele Austnesfjorden og ikke funnet skrei i det hele tatt. Så langt ser det mørkt ut, men vi gir ikke opp håpet, sier en fisker til avisa.

Inntrykket om at fisket i området ikke har vært det beste bekreftes av assisterende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

– Det har kanskje bedret seg litt de siste dagene, med flekker av fisk i Vågan og Austnesfjorden. Men det stemmer at det meste av aktiviteten har vært lenger vest.

41.000 tonn så langt

Tallene under viser leveransene av fersk torsk til kommunene i Lofoten per uke 11 sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene viser reduksjon ytterst og innerst i Lofoten, mens Moskenes har øking og Flakstad holder seg på fjorårets nivå.

Statistikk År/kommune Levert kg Rundvekt Beløp 2016, per uke 11 33 985 998 38 787 168 562 694 302 Røst 7 938 070 9 338 245 133 373 019 Værøy 3 504 454 4 448 982 68 355 753 Moskenes 2 795 206 3 285 221 49 402 699 Flakstad 5 458 986 5 530 087 78 015 126 Vestvågøy 6 460 955 7 270 104 106 701 399 Vågan 7 828 297 8 914 530 126 846 306 2017, per uke 11 32 020 387 35 650 157 556 102 225 Røst 6 949 211 7 950 979 124 349 173 Værøy 3 512 627 4 048 188 64 727 584 Moskenes 3 537 424 3 982 904 62 376 088 Flakstad 5 331 965 5 419 428 81 880 713 Vestvågøy 6 039 009 6 567 525 101 793 451 Vågan 6 650 151 7 681 134 120 975 216 Kilde: Råfisklaget.

Når det gjelder Vågan, er reduksjonen størst for kjøperne i Svolvær og anlegget i Austnesfjorden. Svein Ove Haugland i Råfisklaget tror likevel årets lofotfiske totalt sett kommer ut på nivå med i fjor.

– I Lofoten er det fram til i natt landet cirka 41.000 tonn fersk torsk, det er 4.000-5.000 tonn mindre enn på samme tid i fjor.

– Samtidig er snittpris til fisker opp to kroner i forhold til i fjor, så totalt sett kommer vi nok ut omtrent på det samme med hensyn til verdi, forteller Haugland.

I hele Råfisklagets distrikt er det landet fisk for 2,8 milliarder. Ser man på mengden er det landet 12-13.000 tonn mindre enn det som var tilfelle på samme tid i fjor. Men det er enda en stund til påske og mye fisk som skal hentes opp enda, påpeker Haugland.