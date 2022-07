– Sommeren har tatt seg en pause føles det ut som.

Det sier Elisabeth Johansson, som er vert på Trollheimshytta som ligger vegløst til i Trollheimen.

– Nede hos oss så ligger vi veldig lunt til. Men det har vært en ganske lang periode med kaldt vær til å være midt i juli.

Her har temperaturene ligget mellom 5 og 12 grader de siste dagene.

– Og det er ofte sludd og snø og kuldegrader i fjellet. I dag skal det snø på Snota, som er en veldig populær dagstur. Så der er det ikke så mange som er så gira på å gå akkurat nå.

Kaldere juli

Vestlig bris og frisk bris utsatte steder er helgas værvarsel for blant annet Trøndelag og Møre og Romsdal. Det forteller vakthavende meteorolog Dina Stabell.

– Søndag formiddag dreier det mer mot sør. Det kan komme opp i delvis liten kuling på kysten, sier hun til NRK.

– Ellers vil det være skyer og regnbyer – mer av det vi har vært vant til i det siste.

Det fineste været er det Østlandet som kan kose seg med denne helga.

Ved Storhornet i Trollheimen ble det derimot registrert minus 1,1 grader natt til lørdag.

Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer, var rådet fra gradestokken ved Trollheimshytta lørdag morgen. Foto: Privat

At gjennomsnittstemperaturen i juli har vært lav, kan meteorologen bekrefte.

– Normalt gjennomsnitt er 14,1 grader. Hittil i år har den ligget på 12,5, sier hun, og legger til:

– Det var noen ganske varme dager i starten av juli, som vel er lett å glemme.

Lite besøk

Tilbake i Trollheimen har Johansson akkurat ønsket god tur til to tobeinte og en firbeint. Alle like blide på tross av været.

Verten skulle helst sett at flere gjorde som dem.

– Vi har egentlig ganske lite besøk. Men om det er på grunn av været eller noe annet nå etter koronasesongene, er vi litt usikre på.

Natt til lørdag var det 40 personer som overnattet i hytta i hjertet av Trollheimen. Det er det høyeste antallet så langt i sommer.

– En lørdag midt i juli, burde det være i alle fall det dobbelte, sier Johansson, som legger til at det er 85 senger i hytta.

Jarle og Turid Kåsen var lørdag morgen på tur opp i fjellet. Både de og hunden var like glade, til tross for været. Foto: Privat

– Hva synes gjestene som har tatt turen?

– De er litt ekstra glad for å komme fram, ler hun.

– De er glade for at vi har et tørkerom, og at det finnes en varm og god dusj.

Hun legger også merke til at gjestene kommer tidligere på dagen – enn om det hadde vært finvær og folk hadde tilbrakt dagen ute.

– Det er ingenting å bli skremt av, bare fordi det er litt grått til tider. Det er godt og friskt å komme seg ut likevel.

Håp i neste uke

Ifølge meteorolog Stabell er det bare å forberede seg på at det grå været fortsetter i Trøndelag.

– Mandag og tirsdag fortsetter det litt med regnbyger, og ganske like temperaturer som det er nå i helga og som det har vært i det siste.

Onsdag ser det ut til å bli stort sett oppholdsvær – og kanskje mulighet for å se sola.

– Det er litt langt fram i prognosene, men det er i alle fall et håp, sier meteorologen.

For dem som ikke trives best i lave temperaturer og regn, er dette dermed dagen å se fram til.

– Det kan komme opp i 27 grader – det er det beste man kan håpe på onsdag.