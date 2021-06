Tatt i 198 km/t i 80-sone

Under en fartskontroll på E6 Hjerkinn like over grensen til Innlandet skrev politiet ut 36 forenklede forelegg og gjorde 5 førerkortbeslag i kveld. Høyeste hastighet var 198km/t i 80-sone. Fører var 18 år og hadde hatt førerkort i noen måneder, opplyser politiet i Trøndelag.