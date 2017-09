– Med én gang jeg fikk det i munnen, kjente jeg at det var veldig sterkt. Jeg spytta det ut uten å svelge noe. Likevel spydde jeg. Det svei i halsen. Jeg tenkte først at det er normalt etter å ha spydd, men det var like ille fire timer senere. Da kontaktet jeg giftsentralen. Så bar det ned til legevakta. De gikk inn i halsen med kamera. De sa det var hovent, sier en av studentene som fikk i seg eddik til NRK.

– I dag er jeg fortsatt groggy, sier han onsdag ettermiddag.

– Det svir i halsen, og det er litt vanskelig å puste.

Han fortalte videre at linjeforeningen var raskt ute med info på facebook da de forstod at de hadde kjøpt feil type eddik.

En annen av studentene som var innom legevakta i går kveld, møtte i dag på forelesning som normalt.

Beklager på det sterkeste

Linjeforeninga Smørekoppen har ulike aktiviteter. Her fra badekarpadling på Nidelva i 2012. Foto: MediaCom / A/F Smørekoppen

Leder Oscar Lilleløkken i linjeforeningen A/F Smørekoppen skriver i en pressemelding at det er en veldig uheldig og beklagelig hendelse.

– Det er ikke slik vi ønsker å ta imot våre medstudenter. Vi tar saken på største alvor, og beklager på det sterkeste overfor alle involverte. Det viktigste nå er at det går bra med våre medstudenter, så skal vi gjøre et gjennomgående arbeid for å bedre våre rutiner.

Nei til å stoppe ritualene

Etter et møte onsdag ettermiddag har NTNU bestemt å fortsette med opptaket av årets studenter til linjeforeningene.

– Linjeforeningene gjør veldig mye bra med tanke på det sosiale for studentene. Opptaksprøver er en lang tradisjon. Det som skjedde i går var veldig uheldig, sier dekan Olav Bolland.

– Linjeforeningene er en viktig sosial møteplass, og er særlig viktig for studenter som ikke har så lett for å passe inn, sier Marte Øien leder for studenttinget på NTNU.

På'n igjen

Studentfesten er en ikke ukjent foreteelse. Foto: Geir Søndeland, SmiS

Dagen etter at en student ble alvorlig skadd av å ha drukket eddik i for sterk konsentrasjon, var det nye opptaksprøver for studenter på andre linjer.

Rektor Gunnar Bovim sier han vil sikre at studentarrangementene i framtida er trygge og inkluderende, samtidig som han sier at eddik-saken er veldig beklagelig.

St. Olavs Hospital: Etseskader

Fra St. Olavs Hospital opplyses det onsdag kveld at den skadde førsteårsstudenten fortsatt har alvorlige og uavklarte skader.

Eddiksyre i for sterk konsentrasjon fører til etseskader i munnhule, svelg og eventuelt i spiserør. Nede i magesekken vil eddiken gjerne utlades nokså raskt og gjøre mindre skader.

Har man derimot vært uheldig og fått noe av den ned på lungene, kan den også der forårsake alvorligere skade.