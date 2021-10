Ny regjering vil forby «homoterapi»: – En enorm seier

Tidligere i sommer kom Solberg-regjeringen med et lovforslag om å forby konverteringsterapi for personer under 16 år.

Forslaget møtte massiv kritikk fra blant andre Arbeiderpartiet og SV.

I «Hurdalsplattformen» som ble lansert onsdag denne uka har Senterpartiet og Arbeiderpartiet listet opp en rekke punkter under overskrifta «Regjeringa vil:»

Et av punktene er: Forby konverteringsterapi.

Og det er blant andre organisasjonen FRI glade for.

– Vi er veldig glade for å se at det er eksplisitt nevnt. Vi opplever nå at det er brei politisk enighet om at et forbud mot konverteringsterapi må på plass, sier leder Inge Alexander Gjestvang.

Inge Alexander Gjestvang i FRI. Foto: Pressefoto / FRI

Men selv om FRI sier det er politisk flertall for et forbud, er de usikre på hvor langt den nye regjeringa vil gå.

– Vi har fått signaler om at Arbeiderpartiet ønsker et totalforbud. Så vi er spente på å se hvordan dette arter seg videre og om det blir en ny runde med utredninger. Men vi er veldig positive til at dette står i plattformen, sier Gjestvang.

NRK forklarer Hva er homoterapi? Bla videre Endre Konverteringsterapi, eller homoterapi, er en behandling med mål om å endre den seksuelle orienteringen og kjønnsidentiteten til en person. Behandling Behandlingen benytter både psykologiske og «åndelige» metoder, som samtaleterapi, praktiske og mentale øvelser, bønn, sjelesorg, håndspåleggelse, og i sjeldne tilfeller djevelutdrivelse. Dele Sjelesorg sikter mot å lette følelsesmessig smerte og psykologiske belastninger ved at man lar personen dele sine tanker, lengsler, drømmer, fortvilelse og tvil i samtale. Kilde: Wikipedia, SNL Støre-regjeringen vil forby homoterapi: – En enorm seier Forrige kort Neste kort

– Skjer ikke bare i USA

VGTV-profil Morten Hegseth lagde dokumentarserien «Homoterapi» i 2019.

I serien snakka han med homofile som hadde gått gjennom slik terapi, og besøkte miljøer som utførte det.

Han er også veldig glad for at den nye regjeringa nå sier de vil ta tak i dette.

– For dem som har blitt utsatt for dette er det en enorm seier. Det skulle bare vært forbudt for lenge siden. Det er ekstremt viktig.

I juli sendte Solberg-regjeringa ut et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi på høring. Hegseth sa da at han mente forslaget ikke gikk langt nok.

– Den forrige regjeringa har jo tatt litt av glansen her, ettersom de lanserte at de ville ha et forbud under Pride i sommer. Men det var SV og Arbeiderpartiet som var de første på ballen til å få til et forbud, sier han til NRK nå.

Hegseth håper Arbeiderpartiet får igjennom et totalforbud.

– Jeg håper de leverer og kjemper imot Senterpartiet for å gjøre et forbud til forbud for absolutt alle. Konverteringsterapi rammer ikke bare barn, påpeker programlederen.

Han sier det er lett å tenke at dette bare skjer i ekstreme religiøse miljøer i USA. Men det stemmer ikke, ifølge Hegseth.

– Dette eksisterer i norske miljøer også. Både kristne, muslimske og andre.

Hegseth understreker at han ikke har noe imot religion i seg selv.

– Jeg skulle gjerne trodd på en gud, og skal ikke svartmale religion. For det er først og fremst fantastisk. Jeg håper et forbud kan være med på å hindre at det sprer seg.

Kaller konverteringsterapi for tortur

Organisasjonen FRI sier det er mange som har fått livene sine ødelagt av «homoterapi».

– Et forbud vil jo ikke bøte på den uretten som allerede er påført mange, men forhåpentligvis vil det være et vannskille som sikrer at ikke flere blir utsatt for de tingene her i framtida, sier Gjestvang.

Nå håper han Regjeringa får med seg flere partier på å innføre et ordentlig forbud.

– Vi har gode signaler på at det er tverrpolitisk enighet om å få på plass et forbud som setter en stopper på en praksis som er lite annet enn tortur.