Forbud mot «homoterapi»: Frykter å måtte legge ned virksomheten

– Vi har besluttet å innføre et forbud mot konverteringsterapi, som også vil kunne gi fengselsstraff, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja til NRK torsdag.

Da hadde han nettopp, sammen med statsminister Erna Solberg, annonsert at regjeringen ønsker å forby praksisen som har som mål å endre en persons seksuelle orientering eller kjønnsuttrykk – altså konverteringsterapi. Eller «homoterapi», som det også blir kalt.

Statsminister Erna Solberg presenterte handlingsplan mot diskriminering av skeive torsdag. Foto: Hanna Johre / NTB

På pressekonferansen var Solberg og Raja rammet inn av Pride-flagg og fargerike ballonger da de sa et lovforslag som forbyr praksisen snart sendes ut på høring.

Men ikke alle er like begeistret.

Forstår ikke rekkevidden

– Det er dessverre ikke overraskende at verken statsministeren eller kultur- og likestillingsministeren ser ut til å forstå hele rekkevidden av hva de foreslår, mener Ole Gramstad Jensen.

Han er styreleder i Til Helhet, som er et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro.

På sin nettside skriver de blant at de jobber med å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig».

– Ønsker hjelp med seksuelle følelser

I Norge ble konverteringsterapi igjen en politisk sak i 2019, etter at VG lanserte nettserien «Homoterapi». Der ble det blant annet rettet kritikk mot Til Helhet

Flere partier ville da forby denne typen behandling. Andre mente det ville stride med trosfriheten.

Erna Solberg sier den planlagte høringen skal forsikre at man ikke begrenser nettopp trosfrihet.

Konverteringsterapi Ekspandér faktaboks Konverteringsterapi er en behandling med mål om å endre den seksuelle orienteringen og kjønnsidentiteten til en person. Behandlingen benytter både psykologiske og «åndelige» metoder, som samtaleterapi, praktiske og mentale øvelser, bønn, sjelesorg, håndspåleggelse, og i sjeldne tilfeller djevelutdrivelse. Sjelesorg sikter mot å lette følelsesmessig smerte og psykologiske belastninger ved at man lar personen dele sine tanker, lengsler, drømmer, fortvilelse og tvil i samtale. Kilde: Wikipedia, SNL

Men Ole Gramstad Jensen fra Til Helhet synes det er uklart hvor hardt regjeringens forbud vil ramme. Det skriver han i en e-post til NRK.

Selv oppfatter han det som at kultur- og likestillingsminister Abid Raja ser ut til å ville gå så langt som å forby sjelesorg og bønn.

– Skulle det skje, vil vi i Til Helhet ha tre valg: Gå i fengsel, legge ned virksomheten, eller saksøke staten med sikte på en avklaring i Strasbourg, fortsetter han.

– Hvis noen ønsker hjelp til å håndtere sine seksuelle følelser, hvorfor skulle de ikke kunne få det, spør han.

– Bra med forbud mot tvang

– Vi er i utgangspunktet imot konverteringsterapi slik som det blir fremstilt i media, med bruk av tvang og manipulasjon. Det er bra å forby, forteller leder for Kristent Nettverk, Terje Dahle til NRK.

Også de ble beskyldt for å ha drevet med konverteringsterapi i VGs nettserie.

Leder for Kristent Nettverk, Terje Dale. Foto: Kristent Nettverk

Dahle mener, i likhet med Ole Gramstad Jensen, at man går for langt om man forbyr sjelesorg og veiledning.

– Da vil det begrense vår mulighet til å møte personer som har homofile følelser, og ønsker en samtalepartner som står for "klassisk syn" på sex. Når en person selv søker det, må det være innafor, mener han.

Dahle sier at Kristent Nettverk ikke har noen skjult agenda.

– Når folk vil ta en prat med oss, vet de hva vi står for og hva de oppsøker, mener han.

KrF: – Ivaretar trosfriheten

KrF er et av partiene som tidligere har tatt til orde for at de ikke ønsker å forby konverteringsterapi.

Krf-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Robert Rønning / NRK

Nå sier KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til NRK at det har vært viktig for dem å få til en regulering som hindrer at sårbare mennesker blir utsatt for skadelig behandling, men som samtidig ivaretar trosfriheten.

– Det mener vi at vi har funnet frem til på en god måte, og regjeringen tar sikte på å legge frem dette innen kort tid, sier Ropstad.

– Vet hvordan det føles

Da Levi-Johan Ellingsen Holm (21) hørte nyheten om at regjeringen ønsket å gå inn for å forby konverteringsterapi ble han glad.

– Jeg er mot konverteringsterapi, fordi jeg ikke vil at noen skal måtte oppleve det samme som meg, forteller han.

Levi-Johan Ellingsen Holm fra Øyer. Foto: Privat

Holm har visst at han var homofil siden han gikk i tiendeklasse, men da turte han ikke å komme ut av skapet. Da han var 18, begynte han å snakke med menigheten om legningen sin. Og så begynte han å spørre om de kunne be for ham.

Turte ikke slutte

Holm merket fort at konverteringsterapi ikke funket for ham. Men han turte ikke å slutte, i frykt for å såre folkene han var glad i.

– Da jeg spurte om de kunne be for meg, var det en vanlig bønn, men den såret: «Kjære far, du ser at Levi sliter med sin legning. Hvis det er din vilje at han blir kvitt denne legningen, så gjør du det når din tid er inne», gjengir han.

Holm presiserer at han ikke er kjent med hvordan praksisen er for konverteringsterapi i andre menigheter. Dette eksempelet er heller ikke i sammenheng med Til Helhet eller Kristent Fellesskap sin praksis.

Til slutt ble skammen Holm følte på for mye. I påsken i år prøvde han å ta livet sitt.

– Jeg ville heller dø enn å komme ut av skapet. Så alvorlig kan konsekvensene være, forteller han.

Mot bønn og sjelesorg

Holm er klar i sin tale når det kommer til konverteringsterapi.

Han synes ingen form for for praksisen bør være lov, inkludert sjelesorg og bønn.

– Og bare fordi det er frivillig, betyr det ikke at det ikke skader.

– I ettertid, hva skulle du ønske at de heller svarte når du sa du ønsket at de skulle be for deg?

– Jeg skulle ønske at de sa nei. Og at de hadde svart at de ikke trenger å be for meg, fordi Jesus elsker meg uansett, forteller han.