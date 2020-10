– For meg ser det ut som om verden har snudd, sier Asle.

NRK har fortalt at han ble nektet mer hjelp fra kommunen, selv om Stjørdal kommune ikke behøver å betale ei krone for BPA-tjenester for funksjonshemmede.

Asle sliter med balansen etter to hjerneslag. Det har tatt på både for han og samboer Heidi at de ikke har fått mer hjelp fra kommunen. Uten henne kunne han ikke bodd hjemme.

Nå er de lykkelige over beskjeden de nettopp har fått fra kommunen.

– Jeg ble kjempeglad. Nå har jeg muligheter til å gjøre ting jeg har holdt på med før, sier han.

Måtte slåss for å få hjelp

Fem år er gått siden funksjonshemmede fikk en lovfestet rett til å ha en brukerstyrt personlig assistent (BPA) – som er en måte å organisere helsetjenesten i norske kommuner.

Denne rettigheten skal gjøre det mulig å være mer selvstendig og aktiv, selv om hjelpebehovet er stort.

NRK har avdekket at 73 kommuner i Norge manglet det lovpålagte tilbudet i 2019. Det er store forskjeller i kommunene.

– Det synes jeg er trasig. For det er ikke alle som har pågangsmot til å slåss. Jeg må bare si tusen takk til kommunen. Det var kjempebra, sier en svært lettet Asle.

FIKK TELEFON FRA KOMMUNEN: Asle Nordheim er svært glad. Kommunen tok en ny runde, gjorde mer kartlegging og gir han BPA, brukerstyrt personlig assistent. Foto: Jørgen Leangen

Etter at NRK fortalte om saken i sommer ble klage sendt til fylkesmannen. Kort tid etterpå kom beskjeden fra fylkesmannen om at Stjørdal kommune måtte se på saken på nytt. Årsaken var at saken var mangelfullt utredet.

Nå har kommunen vært hjemme hos Asle og Heidi i boligblokka der de bor. Ei ny og grundig kartlegging har ført til at kommunen snur.

Asle fikk telefon om at han får hjelp 25 timer i uka. Noe fra hjemmetjenesten og 17 timer i uka fra en BPA assistent. Fram til nå har han hatt hjemmesykepleie og støttekontakt. Nå kan han styre hverdagen sin selv enten det skjer hjemme eller om han skal en tur på byen.

Snudde

Stjørdal kommune ønsker ikke å kommentere hvorfor de har snudd i denne saken.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er brukerens behov som ligger til grunn for all tildeling av kommunale tjenester, skriver konstituert leder ved forvaltningskontoret for Værnesregionen, Brit Heidi Julseth i en e–post. Hun legger til:

– Når behovet for bistand er kartlagt så er det opp til kommunen å velge hvordan tjenesten skal gis. Her kan deler av tjenesten utføres av et BPA firma. Helsehjelp som krever 3-årig fagkompetanse skal i utgangspunktet ivaretas av kvalifisert helsepersonell fra kommunen.

Ekstra sett med armer og føtter

Nordheim søker nå etter en assistent som kan utføre personlig stell og gjøre vanlig arbeid i og utenfor huset. Stillingen er nettopp lyst ut, forteller støttespiller og avdelingsleder i Brageva, Tobias Mitterschifftaler.

– Nå får han et ekstra sett med armer og føtter slik at han kan komme seg ut og bli mer aktiv. Gjøre de ting han har lyst til å gjøre, forteller han.