47 nye smittede i Trondheim – nå vil kommunen stramme inn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter en lang periode med lave smittetall i Trondheim, har smitten skutt i været den siste uka, med godt over 20 smittede de fleste dager.

Både fredag og mandag fikk kommunen registrert sine høyeste smittetall siden januar, da henholdsvis 31 og 33 personer ble bekreftet positive med covid-19.

Onsdag melder kommunen nok en gang sitt høyeste smittetall på flere måneder: 47 personer har fått påvist smitte i løpet av tirsdagen.

25 av de smittede er i 20-årene, mens de resterende fordeler seg jevnt i alle aldersgrupper opp mot 50 år. Kun to personer over 50 år er smittet.

Minst 40 er smittet av kjente nærkontakter, opplyser kommunen, mens én har ukjent smittekilde. Seks er ikke ferdig sporet ennå.

Resultat av 17. mai-feiring

Koronasituasjonen i Trondheim er konsekvensen etter blant annet en litt vel festlig 17. mai-feiringen, ifølge kommunedirektør Morten Wolden.

Enkelte skal ha gitt fullstendig blaffen i koronareglene på festdagen, sa han til NRK tirsdag.

Mange av de smittede den siste uka har hatt ukjent smittekilde. Smittesporerne har dermed hatt det travelt, og testkapasiteten i kommunen har vært sprengt.

Kommuneoverlegen har tidligere sagt til NRK at hun frykter de samme tilstandene som under utbruddet i jula, som er det største utbruddet i kommunen hittil.

TESTKØ: Utenfor Leangen teststasjon i Trondheim er køen lang onsdag formiddag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Nye regler

Som følge av den tiltakende smitten, vil kommunen nå vedta strengere smittevernregler.

De innførte munnbindpåbud på offentlig sted allerede 19. mai, men nå skal det strammes ytterligere inn.

Det betyr at mens nye nasjonale retningslinjer vil tillate skjenking fram til midnatt fra torsdag av, så vil det med all sannsynlighet ikke bli slik i trønderhovedstaden.

Forslaget til ny forskrift skal diskuteres i formannskapsmøte kl. 10.15 onsdag. Her skal det avgjøres hvilke tiltak som skal gjelde.

Kommunedirektøren foreslår følgende strengere tiltak:

Påbud om skjenkestopp fra klokken 22.

Påbud om ingen innslipp på restauranter og utesteder etter klokken 22.

Påbud om at alkohol kun skal serveres med middag (minst hovedrett).

Påbud om hjemmekontor (så langt det er praktisk mulig).

Påbud om at innendørs arrangementer ikke kan ha flere enn ti deltakere.

Påbud om stans i all innendørs idrett og fritidsaktiviteter for alle over 20 år.

Kommunedirektøren foreslår at forskriften innebærer to sterke anbefalinger:

Maks ti sosiale kontakter per uke.

Maks to personer på besøk i private hjem (med mindre gjestene tilhører samme husstand).

Smittesituasjonen tilsier at det neppe blir mindre strengt enn forslaget. Senterpartiets Marte Løvik har allerede signalisert at hun vil foreslå fem sosiale kontakter i stedet for ti, som kommunedirektøren foreslår.

Ifølge Senterpartiet selv, skal de ha flertall for dette.

Innstramming flere steder

Trondheim kommune er ikke alene om å se seg nødt til å fortsette med strengere tiltak, samtidig som store deler av landet nå forbereder seg på lettelser.

Fredag 21. mai innførte Hammerfest kommune så å si total nedstenging som følge av det største utbruddet i Finnmark hittil. Så langt er 169 personer smittet i kommunen.

Også her knyttes utbruddet til festing.

Et pågående smitteutbrudd i Ålesund gjør at de også her utsetter gjenåpningen.

Mange barn og unge er berørt av smitten her, som har ført til at kommunen etter 17. mai har innført rødt nivå på flere videregående skoler.

Samtidig er skjenkestoppen forlenget og folk må fremdeles bruke munnbind.

Bare tirsdag ble det meldt om 15 smittetilfeller, og kommuneoverlege Olav Mestad sa at de neste dagene blir avgjørende for om kommunen får kontroll på utbruddene.

Rockheim stengt som følge av smitte

Også i Trondheim er flere skoler og bedrifter berørt av smitten.

Mandag bestemte Berg skole å stenge ut uken, da alle ansatte er i karantene.

Museet for populærmusikk i Trondheim, Rockheim, har også vedtatt å stenge dørene til og med fredag 28. mai, etter at en av de ansatte har avlagt positiv koronatest.

Alle som var innom museet fredag 21. mai oppfordres til å ha lav terskel for å teste seg.

– Rockheim følger alle råd fra smittevernkontoret i forbindelse med smitten og velger derfor å stenge ned noen dager for å være på den sikre siden og unngå mer smitte i staben, skriver museumsdirektør Arnfinn Stendahl Rokne i en pressemelding.

I tillegg oppfordres folk som har vært følgende steder til følgende tider til å være oppmerksom på symptomer, da smittede personer har vært innom:

3T Ranheim, onsdag 19. mai, kl. 18.00-19.00.

3T Ilsvika fredag 21. mai, kl. 07.30-08.30.

McDonalds Tiller lørdag 22. mai, kl. 15.00-15.30.