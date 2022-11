– Når du leier en splitter ny bil, så forventer du at det er i orden, sier Sten Cato Nordsæther (41) fra Trondheim.

I helga fortalte NRK historien om Isak Dreyer, som kunne ha dødd av kullosforgiftning i bilen. Nordsæther opplevde selv en lignende episode.

Sammen med en kamerat tok han fly til Helsinki i Finland og leide seg bil. De første dagene gikk alt greit. Det var da de skulle kjøre tilbake at de begge gradvis ble dårligere.

De ble kvalme, kalde og frosne.

– Jeg ble i elendig form og klarte nesten ikke å stå oppreist.

Tilkalte ambulanse

I leiebilen måtte de åpne alle vinduene. Turen som hadde startet så bra, endte med at begge to ble i elendig form samtidig.

De hadde på varmeapparatet, varmlufta blåste rett mot Sten Cato. Mens lufteventilen var igjen på kameratens side i bilen. Det bidro trolig til at han klarte seg noe bedre.

Sten Cato Nordsæther holdt på å svime av da de ikke lenge etterpå stanset ved en bensinstasjon.

Han var nummen og rar i kroppen. Her fikk de kjapt ringt etter ambulanse.

– Jeg slet med pusten.

Han fikk pustehjelp og oksygen inne i ambulansen. Det hjalp.

– De gjorde en utmerket jobb.

Ambulansepersonalet var ikke i tvil om hva det var, at det var kullosforgiftning, forteller han. Det er heller ikke lungelegen han har gått til etterpå.

Kullosforgiftning Ekspandér faktaboks Kullos er en luktfri og usynlig gass som er vanskelig å oppdage.

Denne gassen, karbonmonoksid, kan dannes fra eksos fra biler eller under branner. Den kan oppstå fra kullgriller og fra propandrevne apparater.

Symptomer på kullosforgiftning er hodepine, svimmelhet, kvalme, oppkast og diareé.

Mer alvorlige symptomer er besvimelse, endret pust, forvirring, redusert blodtrykk, brystsmerter.

Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Fjern personen fra kilden uten å sette deg selv i fare.

Unngå anstrengelser, sørg for ro og hvile etter eksponering.

Giftinformasjonen (22 59 13 00, døgnåpen) kan gi råd om videre oppfølging. Kilde: Helse Norge

Sten Cato slet med pusten, og klarte nesten ikke å stå oppreist. På bildet har han blitt bedre etter å ha fått oksygen og behandling i ambulansen. Foto: Privat

Avgjørende å få rask behandling

Alf Magne Heggli er Sten Catos lungelege. Han ønsker ikke å uttale seg om den konkrete saken, men svarer på et generelt grunnlag.

– Noen ganger kontakter ikke pasienten lege akutt og da kan de ha hatt eksponering som har vært skadelig uten at det oppdages umiddelbart, sier Heggli.

Heggli sier mengden og tidsrommet for eksponeringen er det som avgjør eventuelle skader. Kort eksponering kan være ufarlig.

Han sier det ofte er andre gasser og giftige partikler, i tillegg til kullos, som gir både akutte skader og senskader.

En alvorlig forgiftning gir høy risiko for nevrologiske senskader, sier lungelegen.

– Det er svært avgjørende å få rask behandling. Sykehusbehandling med O2-tilførsel er viktig samt det kan være aktuelt med dempende behandling for betennelse i bronkiene, sier han.

NAF har hørt om flere

NAF er kjent med at eksos kan sive inn fra biler, også under kjøring hvis noe er feil med bilen.

– Vi har hatt tilfeller der medlemmer har sagt at de kjenner eksoslukt i kupeen under kjøring. Vår anbefaling i slike tilfeller er å få det undersøkt på verksted på grunn av faren for kullosforgiftning, og bruke bilen minst mulig.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF. Han sier at det som kan skje teoretisk er lekkasjer, fordi det ikke er tett nok mellom kupeen og motorrommet.

Lufteinntaket inne i bilen ligger ofte under frontruta. Om lekkasjen er stor nok, så kan det komme inn eksos her.

NAF har kjent med at medlemmer har fortalt om lekkasjer av eksos i kupéen under kjøring. Foto: NAF

Leiebilfirma benekter feil

Sten Cato Nordsæther og vennen hadde leid en ny hybrid bil på turen i Finland. Leiebilen ble sendt til et bilverksted etter hendelsen.

Sten Cato tok flere ganger kontakt med det finske leiebilfirmaet for å få bekreftet hva som var feil med leiebilen.

Det tok lang tid å få svar fra leiebilselskapet, og han måtte også purre. NRK har sett svaret som kom fra leiebilfirmaet, og der står det følgende:

«Vi beklager problemene du har hatt mens du leide bilen. Bilen har blitt undersøkt, men det er ingen indikasjoner på feil, som kan ha ført til kullosforgiftning. Uansett skal du slippe å betale noe for leie av bilen.»

– Jeg hadde ikke energi og ork til å ta saken videre da, sier Sten Cato Nysæther.

– Kan bilen ha stått i ro og gått på tomgang i løpet av denne turen. Det kan jo føre til kullosforgiftning?

– Jeg er helt sikker på at bilen ikke har gått på tomgang noen gang i løpet av bilturen, sier han.

NRK har vært i kontakt med forhandleren av dette bilmerket. De er ikke kjent med at det har vært noen utfordringer knyttet til eksoslekkasje til kupéen.

Sykmeldt i nesten ett år

I nesten ett år var han sykmeldt. Fortsatt sliter Sten Cato med lungene.

– Formen er mye bedre, men jeg sliter fortsatt med pusten. Jeg føler noen ganger at jeg ikke får trukket pusten godt nok.

Etter at han kom heim til Trondheim igjen, har han fått et barn. Sten Cato Nordsæther innser at det kunne gått galt på turen.

– Heldigvis gikk det bra.

Nå er opptreningen i gang, men alt er ennå ikke helt som før.

– Det har krevd ufattelig mye i ei viktig tid i livet med unge og husbygging.