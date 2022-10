NRK erfarer: Statskog kjøper en av Norges største privateide eiendommer

Det får NRK opplyst onsdag formiddag.

Det er ventet at statsminister Jonas Gahr Støre og landbruksminister Sandra Borch møter pressen i Meråker klokken 16.45 onsdag.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere dette på nåværende tidspunkt, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Med sitt areal på 1,3 millioner mål er Meraker Brug en av landets største privateide eiendommer. Den utgjør nesten hele Meråker kommune. I tillegg har eiendommen aktivitet i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Da det i vår ble kjent at Meraker Brug var til salgs, gikk Senterpartiet ut og sa den måtte kjøpes opp av staten og deles opp på flere eiere.

Detaljene rundt salget er ennå ikke kjent.

– Vi har hatt allmøte med de ansatte og informert dem, sier daglig leder Per Hembre, som viser til pressekonferansen for ytterligere informasjon.

Til Bladet sier han at de har heist flagget for å ta imot de nye eierne.

Fornøyd

– Norges nest største private eiendom ser nå ut til å havne i fellesskapets eie. Det betyr at det nå er like mye ditt som mitt. Det har en stor verdi i seg selv, og er det viktige for Arbeiderpartiet, sier Per Olav Skurdal Hopsø.

Han er leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag (Ap).

– Eiendommen har hatt en god eier gjennom mange år, som har sikret fellesskapet tilgang. De har også hatt en god dialog med kommunene og fylket. Uten at vi vet hvem som har vært andre aktuelle kjøpere, er vi svært fornøyd med at eiendommen ser ut til å havne på Statens hender. Det sikrer i så fall fellesskapet tilgang til denne praktfulle naturen.

– Svært gode nyheter

Sosialistisk Venstreparti er svært glad for nyheten.

– Dette er svært gode nyheter, og noe SV har jobbet for lenge, sier Lars Haltbrekken.

– Nå kan vi sikre at brukerne av området som reindrifta, jegere, fiskere og turfolk, kan benytte det akkurat som før. Det er fellesskapet som skal eie fiske- og jaktområder som dette, ikke private eiendomsbaroner.

Lars Haltbrekken sier kjøpet er svært gode nyheter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vanvittig prioritering

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, er helt uenig i kjøpet.

– Dette er en vanvittig prioritering av regjeringen. Mens prisene galopperer for folk flest har de ikke råd til lavere skatter og avgifter, men dette har de råd til. Staten eier allerede svært mye land. Dette kunne fint vært eid av private eiere, og staten kunne heller brukt disse pengene på å hjelpe folk flest.

– Bra Borch

Miljøpartiet De Grønne er fornøyd med kjøpet.

– Bra, Borch! Forutsatt at regjeringen bruker dette flotte skogsområdet til å vise hvordan framtidens grønne skogforvaltning skal se ut, gjør regjeringen med dette kjøpet en god investering i varige verdier, sier Rasmus Hansson.

Rasmus Hansson Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Lagt ut i april

I dag er 94 prosent av eiendommen eid av Stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup.

Landets største privateide eiendommer er solgt. Meraker Brugs eiendom utgjør nesten hele Meråker kommune, i tillegg til at den har aktivitet i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer. Grafikk: Kartverket

Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo har samme eiere. De enorme områdene ble i slutten av april i år lagt ut for salg for å sikre kapital til driften, og for å kunne handle mer kunst.

Naboeiendommen solgt i fjor

Meraker Brug er heller ikke den eneste store eiendommen som har blitt gjenstand for salg i det siste. I fjor kjøpte investor Bjørn Rune Gjelsten Værdalsbruket, som grenser til Meraker Brug, for mellom 800 og 900 millioner kroner: