Brøt regjeringa loven da den i 2022, gjennom Statskog, kjøpte en av landets største private eiendommer?

I frykt for at eiendommen skulle få utenlandske eiere, bladde regjeringa opp 2,65 milliarder.

– Meraker Brug er en stor eiendom. Mer enn dobbelt så stor som Oslo kommune. Regjeringa ønsket å sikre seg nasjonal kontroll over denne eiendommen, sa landbruksminister Geir Pollestad (Sp) da Stortinget behandla saken i dag.

Ulovlig kjøp?

Kjøpet av Meraker Brug ble ikke gjort med penger fra statsbudsjettet. I stede ble det brukt penger fra oljefondet. Men slik bruk av penger er det helt egne regler for.

For at regjeringa skal kunne bruke penger, som ikke er satt av på statsbudsjettet, må de være investeringer som blir lønnsomme på sikt.

I utgangspunktet må de være like lønnsomme som om pengene hadde stått på oljefondet.

– Det å hevde at dette er en investering som innbyggerne den samme avkastningen som om midlene skulle stått på oljefondet, er nesten en fornærmelse. Når man investerer nesten 3 milliarder kroner, så bør avkastningen være på rundt 100 millioner hvert år, sa leder Peter Frølich (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

I 2023 gikk Meraker Brug med 43,4 millioner kroner i underskudd før skatten var betalt.

Meraker Brug utgjør 90 prosent av Meråker kommune og strekker seg inn i flere nabokommuner. Mannseterbakken fjellgård er en del av eiendommen. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi mener det var en riktig politisk avgjørelse å kjøpe eiendommen. Men det er måten det ble gjort på vi er kritiske til, sier Kjell Inge Ropstad i Kristelig Folkeparti.

Partiet mener det er tvilsomt av regjeringa å ta penger fra oljefondet på denne måten og at handlingsregelen for bruken av penger derfra, er brutt.

– Dette er alvorlig for tilliten mellom regjeringa og Stortinget, men også for tilliten befolkninga har til vedtak som fattes i denne salen, sa Ropstad.

Les også Måtte by på giganteiendom i skjult budprosess: – Usedvanlig høy pris

Hard kritikk av Kontrollkomiteen

Regjeringas kjøp var ble tidligere i mai tatt opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Der konkluderte Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet at daværende landbruksminister, Sandra Borch, ikke ga Stortinget den informasjonen det trengte for å behandle saken.

Derfor er saken på høring: Ekspander/minimer faktaboks I 2022 kjøpte staten en av landets største private eiendommer, Meraker Brug, for 2,63 milliarder kroner.

Investeringen ble gjort uten å bruke penger fra Statsbudsjettet, noe det er egne regler for å kunne gjøre.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vil undersøke: om regjeringen fulgte handlingsregelen da de finansierte kjøpet «under streken». om Meraker Brug ble kjøpt for en høyere pris enn den egentlige verdien. om Stortinget fikk nok informasjon fra regjeringen da saken ble behandlet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), landbruksminister Geir Pollestad (Sp) og hans forgjenger Sandra Borch (Sp) møter i høringen.

Derfor fremma de et kritikkvedtak mot regjeringa.

– Hele denne saken er ganske oppsiktsvekkende, og kan sette uheldig presedens for framtidige saker dersom vi ikke reagerer på det, sa saksordfører Grunde Almeland (V) om saken da.

Forsvarte kjøpet

Regjeringspartiene og SV mener på sine side at alt er gjort riktig i forbindelse med kjøpet.

– Vi i SV kan ikke se at regjeringen har gjort noe annet enn å forholde seg til systemet sånn som det er, og sånn som det har vært praktisert, sa Audun Lysbakken.

Landbruksminister Geir Pollestad sa i Stortinget at hele kjøpet er gjort på helt vanlig måte. Han avviser at de har betalt 1 milliard kroner for mye.

– Det at det er et rykte i media, om at det foreligger et bud som er 1 milliard kroner lavere, det er etterpåklokskap. Men det sier heller ingenting om hva andre budgivere var villige til å gi, sa Pollestad.

Regjeringa står fast på at det var viktig å sikre seg norsk kontroll over eiendommen.

– Det er viktig at vi har kontroll på landet vårt. Her har ting skjedd på en ordinær måte, og det skal det gjøre i framtida også, sier Pollestad.