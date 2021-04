Gjelsten kjøper nesten 60 prosent av trøndersk kommune

Med det eier selskapet 58 prosent av arealet i kommunen Verdal nord i Trøndelag.

Storebrand har vært eier i nesten 100 år.

I en børsmelding onsdag morgen, ble det kjent at Storebrand selger 100 prosent av aksjene i selskapet til Fabritius Gruppen AS, et heleid datterselskap av Gjelsten Holding AS.

Dagens næringsliv skrev om salget først.

JAKT OG FISKE: Værdalsbruket leier ut store området til jakt og fiske. Foto: Vegard Woll / NRK

Eier i 100 år

Transaksjonen estimeres å bidra positivt med om lag 500 millioner kroner på Storebrand-konsernets resultat i 2. kvartal 2021.

Transaksjonen forventes gjennomført i slutten av mai 2021.

– Dette var en helt unik mulighet og noe som dette kommer kanskje én gang hvert hundrede år. Storebrand har vært en god eier siden 1935, og holdt eiendommen samlet. Det gjør den unik med tanke på størrelse, som neste største private eiendom i Norge, sier Gjelsten til DN.

– Vi har vært eier av Værdalsbruket i nesten 100 år og er glade for å ha funnet en ny eier som ønsker å bevare og videreutvikle virksomheten på en god måte, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, i børsmeldingen.

Overrasket ordfører

Værdalsbruket gikk ut av kommunens portefølje og over til privat eier for snart 100 år siden. Ordfører Pål Sverre Fikse hadde ikke forventet at Gjelsten skulle ta over.

– Det var ei overraskende beskjed å få, sier ordfører i Verdal, Pål Sverre Fikse (Sp).

Nå som nye eiere kommer på plass, er ordføreren spesielt glad for en ting.

STORT AREAL: Områdene innenfor de svarte linjene viser arealet som Værdalsbruket eier. Foto: Skjermdump / AS Værdalsbruket

På norske hender

– At selskapet fortsatt er på norske hender.

Fikse opplever at Gjelsten har vurdert kjøpet nøye.

– Både med følelser og med pengene han går inn med for å utvikle selskaper og eiendommen videre. Det virker som Gjelsten har et stort engasjement for selskapet, skogeiendommen og kalkvirksomheten, sier Fikse.

Han ser frem til å samarbeide om Værdalsbrukets fremtid.

– Det er viktig at verdalingene blir med på laget. Verdalsbruket betyr mye for alle oss som bor her, sier Fikse