Det var Dagens Næringsliv som fredag meldte at Meraker Brug skal legges ut for salg.

Med sitt areal på 1,3 millioner mål, er den en av landets største privateide eiendommer og har en markedsverdi på over 1,5 milliarder kroner.

Nå legges den ut for salg fordi eierne ønsker å kjøpe mer kunst og sikre kapital til drifta av Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo.

Like etter nyheten ble sluppet, tar fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) til orde for å sikre norsk eierskap.

– Dette er en ekstremt stor eiendom i norsk sammenheng. Jeg som fylkesvaraordfører, og vi i Senterpartiet, er opptatt av norsk eierskap på eiendommer i Norge. Og sånne store eiendommer kan det gå 100 år før kommer til salgs igjen. Nå ser det ut til at denne eiendommen kommer for salg, og da mener jeg at vi må se på muligheten for at man bruker forkjøpsretten og at staten kjøper eiendommen.

Hallem mener Staten bør kjøpe eiendommen, for så at den splittes opp og selges til ulike norske aktører. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Videre mener han at det bør legges til rette for at eiendommen kan deles opp.

– Sånn at man sikrer norsk eierskap og ikke minst at man sprer eierskapet på flere norske eiere – som er en god skikk i Norge.

Frykter utenlandsk eierskap

Eiendommen utgjør 90 prosent av hele Meråker kommune. I tillegg strekker den seg inn i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

– Det er ikke noe vanskelig å se for seg hva som er farene hvis eiendommen nå legges ut til et åpent salg. Vi har sett at store internasjonale eiere er på søken etter trygg plassering av egenkapital, sier Hallem til NRK.

Han viser til Namdalen, hvor store eiendommer har skiftet fra norske til tyske eiere.

– Vi kan bare tenke oss hva som skjer om det kommer kinesiske eiere eller andre som vil inn og eie 90 prosent av Meråker kommune. Det tror jeg ikke tjener verken de som bor i Meråker, eller utviklinga av eiendommen.

Fylkesvaraordføreren mener i tillegg at det er et viktig grunnlag i demokratiet at den som bor og virker i landet, også eier jorda.

Han legger til at kjøpet dessuten vil være ei god investering for staten, selv om det må legges ut «noen kroner».

– I det lange løp er det bedre å sikre norsk og lokalt eierskap gjennom at man får en statlig inngang i kjøpet på denne eiendommen. Det er det jeg håper å få gjennomslag for nå.

Området markert med gult viser delen av Meraker Brug som ligger i Meråker kommune. I tillegg eier selskapet eiendom i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer. Grafikk: Kartverket

Flere har allerede meldt sin interesse

Fredag ettermiddag sa styreleder Richard Arnesen i Stiftelsen Hans Rasmus Astrup til NRK at det er flere privatpersoner som allerede har vist sin interesse.

Han vil ikke si noe om hvem det er snakk om.

– Vi ønsker å ha et nært forhold til kommunen i denne prosessen. Vi har hatt et godt arbeidsmessig forhold i mange, mange år, sa han.

– Hvis vi gjør noe vil vi se etter en eier som kunne tenke seg å drive akkurat som i dag – med langsiktighet.

I fjor kjøpte investoren Bjørn Rune Gjelsten Værdalsbruket, en annen svært stor privat eiendom i Trøndelag. Eiendommen utgjør vel 60 prosent av kommunen.