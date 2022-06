Norges største privateide eiendom legges ut for salg

Det er Dagens Næringsliv som fredag melder at Meraker Brug legges ut for salg.

Med sitt areal på 1,3 millioner mål, er den landets største privateide eiendom.

Den utgjør over 90 prosent av hele Meråker kommune, i tillegg til at den strekker seg inn i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Ifølge DN har Meraker Brug en markedsverdi på mer enn 1,5 milliarder kroner.

I dag er 94 prosent av eiendommen eid av Stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup.

Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo har samme eiere, og det er for å sikre kapital til driften og for å kunne handle mer kunst, at Meraker Brug nå er lagt ut for salg.

Det gule feltet viser hvor en del av Meraker Brug ligger. Eiendommen strekker seg fra øst for Trondheim og helt inntil svenskegrensa. Foto: Kartverket

Ordføreren i Meråker ble orientert om salget denne uka, ifølge DN.

– Vi vurderer å selge Meraker Brug. Eneste hensikt er å bygge opp kapitalbase for å understøtte drifta av museet, kjøpe ny kunst fortløpende og sikre museet for evig tid, sier styreleder Richard Arnesen i Stiftelsen Hans Rasmus Astrup til avisa.

Supre eiere

Med Stjørdalselva rennende gjennom Meraker Brug, har eiendommen i lang tid vært et populært sted for både fiske og jakt. I tillegg finner man blant annet hyttetomter, alpinanlegg, skogdrift og vannkraftverk her.

Meraker Brug er et yndet friluftsområde, hvor folk kommer for å både drive med jakt og fiske, og for stå på ski. Foto: Stian Grasli

Styreleder i Meraker Brug, Trygve Ebbing, skryter av de nåværende eierene og mener at de har gjort sitt beste for å skape næringsvirksomhet og ringvirkninger for nærområdet.

– De har vært supre eiere for bruket i mer enn 100 år. Deres prioritet, og at de ønsker å anvende kapitalen på litt andre ting, må man ha respekt for, sier Ebbing til NRK.

Han håper at eventuelle nye eiere vil fortsette å investere i eiendommen.

– Jeg håper det blir noen som er like interessert i å videreutvikle virksomheten som de eierne vi har hatt så langt.

– Tror du det vil være stor interesse for å kjøpe eiendommen?

– Det vet jeg ikke. Men det går jeg ut fra, ja.

Styreleder i Meraker Bruk, Trygve Ebbing, kaller Meraker Brug for en stor, flott og variert eiendom. Foto: Espen Sandmo

Flere interessenter

Flere norske finansfolk, jaktinteresserte, fiskeinteresserte og institusjoner skal allerede ha vist sin interesse i forbindelse med et eventuelt salg.

Ifølge Richard Arnesen er det viktigste for dem å finne den riktige eieren, og noen som forstår verdien av samarbeidet med Meråker kommune.

– Vi er ikke bare opptatt av pris, men også å finne en riktig eier som tenker langsiktig. Det er lagt ned mye penger i eiendommen og tatt ut beskjedne utbytter, men alt er reinvestert for å skape en unik eiendom, sier han til DN.

Meraker Brug er heller ikke den eneste store eiendommen som har blitt gjenstand for salg i det siste. I fjor kjøpte investor Bjørn Rune Gjelsten Værdalsbruket på 900.000 mål for 800 millioner kroner:

Lang historie

Eiendommen som i dag er Meraker Brug har vært i Astrup-familien siden 1888.

Før den tid var deler av eiendommen faktisk eid av det danske kongehuset, og den har i lang tid blitt sett på som svært verdifull blant annet på grunn av godt laksefiske, skogdrift, kalkbrudd og kobberforekomster.

Selv om Hans Rasmus Astrup skal ha elsket eiendommen, ser altså stiftelsen etter ham det som aller viktigst å bevare hans store interesse og livsverk for ettertiden; nemlig kunsten.