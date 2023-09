Politiet: Svenske Foxtrot stod trolig bak kidnapping i Trondheim

I mars ble sønnen til en norsk artist kidnappet. Artisten ble presset for penger, og truet med at sønnen skulle bli drept om han ikke betalte løsepenger.

Det skrev svenske Aftonbladet.

Samtidig erfarte avisen at det beryktede Foxtrotnettverket stod bak kidnappingen.

Den kriminelle gjengen står bak en blodig voldsbølge som har herjet i Sverige den siste tiden.

– Utviklingen er svært bekymringsfull

Nå bekrefter politiet til NRK at det trolig var Foxtrotnettverket som kidnappet artistsønnen. Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

– Politiet mener at frihetsberøvelse- og utpressingssaken fra mai i Trondheim har tilknytning til Foxtrot-nettverket i Sverige, sier politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Bente Bøklepp til NRK.

Natt til torsdag gikk det av nok en eksplosjon i Sverige som kobles til det kriminelle Foxtrotnettverket.

Ifølge henne har politiet nå siktet 12 personer i saken.

– At vi mener saken kan kobles til Foxtrot-nettverket, kommer av opplysninger som har fremkommet i etterforskningen. Vi kan ikke gi detaljer nå, denne informasjonen vil komme frem i retten. Utviklingen er svært bekymringsfull for samfunnet og denne trusselen må tas på alvor, sier Bøklepp.

Opererer i Norge

Tidligere denne uken bekreftet Kripos for første gang til NRK at de vet at Foxtrotnettverket opererer i Norge.

– Ja, det er registrert kriminelle aktiviteter i Norge som vi kan spore tilbake til Foxtrotnettverket, sier Trond Bruen Olsen i Kripos til NRK.

Avsnittslederen for organisert kriminalitet-seksjonen stadfester at svenske kriminelle nettverk har vært aktive over hele landet.

– Det siste året har aktiviteten fra svenske gjengkriminelle på norsk jord vært mer synlig. Både ved at de er etablerte i ulike deler av landet og at de blir involverte i voldsoppdrag i Norge, forteller Olsen.

URIX 27. september: Rawa Majid, kalt den kurdiske reven, er en av Sveriges mest ettersøkte gjengledere. Nettverket hans kobles til flere drap og eksplosjoner i Sverige den siste tiden. Hvem er han og hvordan jobber han? Du trenger javascript for å se video. URIX 27. september: Rawa Majid, kalt den kurdiske reven, er en av Sveriges mest ettersøkte gjengledere. Nettverket hans kobles til flere drap og eksplosjoner i Sverige den siste tiden. Hvem er han og hvordan jobber han?

Kripos vil ikke gå i detaljer på omfanget av Foxtrotnettverkets aktiviteter eller rekruttering i Norge.

– Per i dag har vi god kontroll over situasjonen og de kriminelle nettverkene som operer i Norge. Men for å opprettholde kontrollen fordrer dette at norske myndigheter jobber kontinuerlig med å forebygge og etterforske kriminalitet, sier han.

