Søndagsturen har dårligere effekt enn det du tror

Det er ukeslutt og mange legger ut på tur. Søndag er for folk flest en kjent og kjær turdag. Nå viser ny forskning at søndagsturen har liten eller ingen effekt på den fysiske formen din.

– Søndag er uten tvil den dagen i uka hvor befolkninga er mest i ro. Det er godt mulig at mange er ute på en trimtur i løpet av søndagen, men turen er ofte for kort til å ha en god helseeffekt, sier HUNT-leder Steinar Krokstad til NRK.

Steinar Krokstad er leder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

12.000 personer som har deltatt i den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4), har vært utstyrt med aktivitetsbrikker. Disse aktivitetsbrikkene registrerer blant annet om du hviler, står, sitter, går eller driver med annen fysisk aktivitet.

– Det er jo litt overraskende, for det er enkelt å tro at søndag er den store trimdagen. Men det viser seg at dette kanskje er dagen da folk flest har behov for å hvile ut etter ei travel uke i stedet, sier Krokstad.

– Søndagsturen har en mental effekt

Knut og Sidsel Oksvold fra Steinkjer er ute på tur omtrent hver eneste dag. De har begge et sterkt forhold til søndagsturen.

– Den er veldig trivelig, for da møter jeg masse folk. Helsemessig er den også veldig bra, for det er godt for kroppen å komme seg ut, sier Sidsel.

Hun får støtte av ektemannen.

– Jeg er stort sett ute hver dag, så all trim er viktig. Men på søndager ser man mer folk, og det er trivelig.

Ifølge Steinar Krokstad så har søndagsturen en effekt, men da er det den mentale effekten han snakker om.

– For mange oppleves søndagsturen som noe positivt, og at den har en god psykisk virkning, er jo også viktig, sier han.

Knut og Sidsel Oksvold. Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Aldri før målt denne effekten

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) har pågått siden 80-tallet, og den nyeste gjennomføres i år. Undersøkelsene går ut på å samle inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse.

Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Steinar Krogstad synes det er interessant at man får svar på både små og store spørsmål.

– Det er jo aldri før målt hvilken effekt denne søndagsturen eller helgetrimmen har, og mange blir kanskje overrasket over resultatet. Det er litt morsomt å avkrefte en slik forestilling, sier professoren.

Laber effekt av nyttårsforsettene

Til sammen har 120.000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Ut ifra dataene til HUNT4 så er det på torsdag og fredag folk er mest aktive i løpet av uka. Undersøkelsen viser også at man sitter mye i ro i løpet av arbeidsdagen.

Det er for eksempel bevist at dersom man klarer å få opp pulsen to til tre ganger i uka, så forebygger man hjerte- og karsykdommer.

Klarer man å holde seg på en BMI under 30, så minsker risikoen for diabetes.

– For å forebygge fedme og overvekt så skal man bruke mye energi og kalorier. Det å trene en time tre ganger i uka er bra, men det er fremdeles mange timer igjen av uka der man ikke er like aktiv. En skikkelig husvask kan være like bra som en søndagstur, sier Krokstad.

Aktivitetsbrikkene ble tatt i bruk 1. januar i år. Og ifølge HUNT-lederen, så kan man se en ganske fornøyelig utvikling på starten av året.

– Mange har nok satt seg som nyttårsforsett å trene mer. Og man ser helt tydelig at aktivitetsnivået går kraftig opp første og andre januar. Men når vi kommer til tredje januar, så er ting tilbake til normalen. Så forsettene varer ikke veldig lenge, smiler han.