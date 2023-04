Sliter du med tunge tanker, angst eller uro?

Det er du i så fall langt fra alene om å gjøre. Det er faktisk ganske utbredt i befolkningen.

Psykiske lidelser er den største årsaken til dårlig helse hos barn, unge og voksne i arbeidsfør alder

Hver sjette person blir deprimert og hver fjerde person rammes av en angstlidelse i løpet av livet

På ti år har det vært en sterk økning i angst og depresjon blant ungdom og unge voksne

– Kunnskapen om hva man konkret kan gjøre for å ta vare på den psykiske helsa si er lav i befolkningen. Det sier Steinar Krokstad, HUNT-forsker og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med. For første gang har vi en folkehelsekampanje i Norge som er retta mot psykisk helse.

Oppskrifta er basert på forskning og delt opp i tre trinn. Målet er at folk selv skal kunne bedre sin egen psykiske helse gjennom enkle grep.

– Det er tre enkle råd som vi håper skal bli like kjent som fem frukt om dagen, sier Krokstad.

Aktivitet, samhold, mening

Kampanjen heter ABC og navnet oppsummerer oppskrifta på bedre psykisk helse.

Bokstavene står for «Act», «Belong» og «Commit». På norsk blir oversettelsen:

A: Gjør noe aktivt

B: Gjør noe sammen

C: Gjør noe meningsfullt

– Det er veldig klar sammenheng mellom disse faktorene og god psykisk helse, livskvalitet og generell god helse, sier Krokstad.

I Trøndelag bruker allerede 49 organisasjoner rådene – med Røde Kors og Folkehelsealliansen i spissen.

Prosjektet har nå blitt en nasjonal pilot, og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kaller ABC for en viktig del av folkehelsearbeidet.

Steinar Krokstad er HUNT-forsker og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Fjelluft og god stemning

Marthe Løkken Hoel er 26 år og bor i Trondheim. Hun og venninnegjengen gjør allerede jevnlig noe som oppfyller ABC-rådene. De drar nemlig på fjellturer sammen – nærmest ukentlig.

– Jeg har mange jeg drar på tur med, og jeg prøver å komme meg ut hver eneste helg, sier hun.

Selv hadde ikke Hoel hørt om ABC-kampanjen da NRK snakket med henne, men hun er helt tydelig på at disse turene er bra for egen helse.

– For det første er det gøy. Det er artig å være en hel dag ut i fjellet, og man får være med venner som har den samme interessen som en selv. Man får se nye plasser og kjøre ski i urørt snø. Dette er bra for den mentale helsen min.

26-åringen tror ikke nødvendigvis denne aktiviteten passer alle, men det å være sammen med folk man liker, er både hyggelig og nødvendig.

– Det blir ikke helt det samme å dra på tur alene, selv om jeg gjør det også. Det er mye hyggeligere å dele opplevelsene med andre.

Marthe Løkken Hoel på «Den sovende soldat» i Tromsø. Ellers går mange av turene i nærmiljøet i Trøndelag og på Møre, forteller hun. Foto: Privat

Meningsfulle aktiviteter

Forskning viser at vi får det bedre psykisk når vi er fysisk, mentalt, sosialt og spirituelt aktive. Vi føler oss gladere, og når vi er glade er det også lettere å takle utfordringene livet byr på.

Å være mentalt aktiv innebærer å konsentrere seg om noe, som for eksempel å lese en bok eller tegne. Men forskning viser også at personer som bruker tid på spirituelle aktiviteter har bedre psykisk helse. For noen betyr dette å delta i gudstjenester, mens andre heller vil tenne et bål i skogen og prate om meninga med livet, sammen gode venner.

– Vi har det også bedre om vi føler at vi er en del av et fellesskap. Det er derfor viktig å pleie sosiale relasjoner, og engasjere seg i foreninger og organisasjoner, sier forsker Steinar Krokstad.

I tillegg får vi bedre psykisk helse om vi gir oss selv utfordringer og jobber mot å nå egne mål. Det oppleves meningsfullt.

– Å hjelpe andre gir også en følelse av mening, sier Krokstad.

Sosiale medier og serietitting

Mange av oss er slitne etter skole og jobb. Vi ender derfor opp med å bruke fritiden passivt på aktiviteter som ikke oppleves som meningsfulle, som sosiale medier og serie-titting.

– Når vi er slitne trekker vi oss også vekk fra andre, sier Krokstad.

Altså det motsatte av ABC-rådene.

Forskeren tror sosiale medier er en av hovedforklaringene på hvorfor unge har dårligere psykisk helse nå enn tidligere.

Å bruke flere timer om dagen på å sjekke Instagram og TikTok, går på bekostning av aktiviteter som kunne være bra for den psykiske helsa, forklarer Krokstad.

Han håper ABC kan være en motvekt til dette.

– Hvis du har skjønt de tre rådene, så vil du etter hvert bruke mye mindre tid på meningsløs rulling på sosiale medier, sier han.